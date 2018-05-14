Singapur'un bilinmeyen yüzünü keşfetmek için son hafta

14 Mayıs 2018

Pera Müzesi'nin düzenlediği "Görünenin Ardındaki Singapur" sergisi, 20 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Singapur'un görünmeyen yüzünü keşfe davet eden sergi, yaşamını Singapur'da sürdüren fotoğraf sanatçılarının özgün bakış açılarını yansıtıyor ve ülkedeki gündelik hayatın "sıradan" kabul edilen manzaralarını izleyicilere sunuyor.

Sergi, yaşadıkları ülkenin meselelerini konu edinen fotoğraf sanatçılarının oluşturduğu PLATFORM adlı topluluğun iki yıllık çalışmalarını yansıtıyor. Bu sanatçılar, Singapurlu bir fotoğrafçı olarak kariyer yapmanın da ötesinde, kendi ülkelerinin meselelerini merceğe alarak, bunları özgün stil ve bakış açılarıyla sunuyor.

30 sanatçı var

Serginin küratörlüğünü, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan Tay Kay Chin üstleniyor. Derinlikli bir araştırma niteliği taşıyan sergi, 30'dan fazla sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. Sergide yer alan sanatçılar arasında Zinkie Aw, Amrita Chandradas, Sam Chin & Samuel HE, Chow Chee Yong, John Clang, Chua Chin Hon, Ernest Goh, Philip Ho, Koh Yee Chao, Edwin Koo, Lim Weixiang, Bob Lee, Sean Lee, Nicky Loh, Graciela Magnoni, Nadir Mehadji, Joseph Nair, Deanna Ng, Dara Ong, Ore Huiying, Sim Chi Yin, Darren Soh, Tay Kay Chin, Matthew Teo, Tham Kok Leong, Ung Ruey Loon, Patrick Van Dam, Wee Teck Hian, Tom White, Bernice Wong, Shyue Woon, Vanissa Yunibandhu, Robert Zhao Renhui Bulunuyor.

Toplumun belkemiğini oluşturanlar…

"Görünenin Ardındaki Singapur" sergisindeki eserlerin çoğu, genellikle toplumun belkemiğini oluşturan, çeperde yaşayan insanları konu alıyor. Ayrıca toplu konutlar, fabrikalar, metro istasyonları, açık hava yemek kompleksleri ve sebze halleri gibi gündelik hayatın sürdüğü yerleri görselleştiriyor. Bu yalın imgeler, steril ve sıradan ortamlardaki dokunaklı ama aynı zamanda saklı neşeyi açığa çıkarıyor. Bu eserlerde aynı zamanda, genç neslin gözünden, kendi kültürlerini ve kimliklerini nasıl muhafaza ettiklerini görmek mümkün oluyor.