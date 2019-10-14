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Son 20 yıldan seçmeler, “Kibele’nin Hafızası” ismiyle İş Sanat’ta

Kuruluşundan günümüze; plastik sanatlarımızın usta isimlerini ağırlamayı amaçlayan İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, yeni sezonunu “Kibele’nin Hafızası” başlıklı karma bir sergiyle açtı.

Son 20 yıldan seçmeler, “Kibele’nin Hafızası” ismiyle İş Sanat’ta
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