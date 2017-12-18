Sosyal medya ve pazarlama tartışılıyor

18 Aralık 2017

İçerik üreticileri, sosyal medya fenomenleri İstanbul'da INFLOW Global Summit'te bir araya geliyor. Seyahat, lüks, moda, gastronomi, anne-çocuk temalarıyla paylaşımlarda bulunan sosyal medya isimlerinin etkinlik süresince birçok farklı alt etkinliklerle sektörün önemli isimleriyle birebir görüşmeler yapması hedefleniyor.

INFLOW Summits Kurucu Ortağı Emre Gelen, etkinliğin merkezinde influencer olan uluslararası dijital bir pazarlama etkinliği olduğunu belirterek "Nisan'da başladığımız bu etkinlik serisinin ismini INFLOW Travel Summit'ten INFLOW Summits'e çevirdik. Bunun sebebi ise dünyada etkili birkaç başlığı daha bu etkinliğe dahil etmek istememiz. Moda, Gastronomi, Teknoloji ve Anne Çocuk başlıklarını ekledik. 2018 yılında da ilk uluslararası etkinliğimiz 25-27 Şubat tarihleri arasında Katar'ın Doha şehrinde gerçekleştirilecek" dedi…

Bir pazarlama aracı

INFLOW Summits Kurucu Ortağı Afşin Avcı ise Influencer Marketing'in son yıllarda gelişen bir pazarlama aracı olduğunu belirtti. Avcı sözlerine şöyle devam etti: "Markaların Influencer Marketing'e ayırdıkları pazarlama bütçesi her yıl artıyor. Artık çok fazla artan reklam mesajlarından dolayı algımız reklamlara karşı biraz taraflı olmaya başladı. Markaların tüketicilere ulaşması noktasında influencerların kullanılması, o markalarla yaşadıkları ürün ve hizmet deneyimini anlatmaları önemli bir pazarlama taktiği haline geldi."

INFLOW Global Summit'te ekonomist David McWilliams, THY Satıştan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Ahmet Harun Baştürk ve Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün gibi konuşmacıların deneyimlerini paylaşacakları panellerin yanısıra, B2I (Business-to-Influencer) toplantılarıyla dijital platformun öncüleri, sektör profesyonelleri ve marka temsilcileri ile görüşmesinin amaçlandığı etkinlikler yapılacak…

Toplantılara Jack Morris, Lauren Bullen, Melanie Martins, Sara Sabry, Johnny Ward, Abdel Aziz Kardeşler, Cristina Musacchio, Roberto De Roza gibi çok sayıda takipçisi bulunan influencerlar katılacaklar.

Türk ve yabancı katılımlı paneller

Etkinlikler, 19 Aralık'ta The Ritz-Carlton İstanbul'da gerçekleşecek panellerle devam edecek.

Program dahilinde deneyimlerin aktarılacağı ve influencer marketing konusunun detaylarıyla ele alınacağı oturumlara ek olarak Elvin Levinler, Refika Birgül, Buse Terim gibi ülkemizin sosyal medya isimleri de sahnede yerlerini alacaklar.

Aynı günün akşamında Fairmont Quasar İstanbul'da düzenlenecek Influencer Partisi ile konuklarını ağırlayacak olan etkinlik, 20 Aralık'ta B2I toplantıları ve Networking etkinlikleri ile sürecek. 21-24 Aralık tarihlerinde ise sosyal medyacılar Kapadokya'da Argos in Cappadocia'da konaklayacaklar...