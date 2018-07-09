Su tüketicisinin cama ilgisi artıyor

09 Temmuz 2018

Vakıf Taşdelen Su'yun Taşdelen Premium'u tanıtma toplantısında konuşan Genel Müdür Burhan Alev "SUDER verilerine göre 2017 yılı sonunda Türkiye'de su pazarı hacmi yaklaşık 11,7 milyar litreye, sektördeki toplam ciro ise 5,7 milyar TL'ye ulaştı" dedi.

Kurulduğu günden bugüne suyu, cam damacana ile tüketiciyle buluşturmayı hedefleyen ilk markalardan biri olan Vakıf Taşdelen Su'yun, cam borulu pompasıyla da güçlendirdiği girişim hakkında konuşan Genel Müdür Burhan Alev, "Türkiye'deki ambalajlı su sektörüne baktığımız zaman SUDER verilerine göre; 2017 yılı sonunda Türkiye'de su pazarı hacminin yaklaşık 11,7 milyar litreye, sektördeki toplam ciro ise 5,7 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bunun dışında; damacana ve pet su tüketimi birlikte ele alındığında yine 2011'de kişi başı toplam su tüketimi 133 litre iken, 2017'de kişi başına su tüketiminin 149 litreye yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bilinçli ve sağlıklı yaşam düzeyi arttıkça ambalajlı su tüketimi de yıldan yıla arttığını gözlemlemekteyiz. Bizler de Vakıf Taşdelen Su markamız ile 2017 yılında iyi bir satış performansı gösterdik. Özellikle en lokomotif ürünümüz olan cam damacanada bir önceki yıla göre satış adetlerimizde yüzde 25'lık bir büyüme olmuştur ki; bu da pazarın daha ne kadar gelişme evresinde olduğunu ve işimizi de ne kadar düzgün yaptığımızın en somut göstergesidir" dedi.

Vakıf Taşdelen suyu, 1582 yıllında kurulan ve Taşdelen Ormanları içerisinde yer alan 800 bin metrelik kaynak arazisinde 220 metre derinlikten doğal yollarla kendiliğinden yeryüzüne çıkan kaynak suyu şişeliyor.