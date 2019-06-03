Süt içmeyi ihmal ediyoruz!
Türkiye ile ilgili rakamlar, süt tüketiminde yeterince iyi noktada olmadığımızı gösteriyor. Ülkemizde kişi başına süt tüketimi dünya ve Avrupa ülkelerinin gerisinde kalıyor.
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