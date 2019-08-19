Tarantino’nun son filmi, İKSV Galaları’nda
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından DHL sponsorluğunda gerçekleştirilen İKSV Galaları’nda Quentin Tarantino’nun son filmi “Once Upon A Time… In Hollywood / Bir Zamanlar… Hollywood’da”, vizyona çıkışından önce gösterilecek.
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