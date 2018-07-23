Tarihi İznik, 3D animasyon ile yeniden hayat bulacak

23 Temmuz 2018

FARUK ŞÜYÜN

Çeşitli eğitim, bilim, kültür ve sanat projelerine destek olan İstanbul Rotary Kulübü bu kez bir reksonstrüksiyon projesini sahiplendi. Yaklaşık 1 yıllık bir çalışmayla tamamlanan “İznik / NikaeaProjesi”, İznik kentinin 13. yüzyıldaki tarihi dokusunu, mimari ve arkeoloji öğelerini bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak canlandırıyor.

Doç. Dr. Haluk Çetinkaya danışmanlığında yürütülen proje, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi’ne giren İznik’in önemli bir dönemine ışık tutarak, kalıcı listeye geçişine destek sağlamayı hedefliyor. Proje, İstanbul Rotary Kulübü’nün web sitesinde kullanıcılara açılıyor.

“İznik / NikaeaProjesi”, tarihi M. Ö. 4’üncü yüzyıla kadar uzanan kentin fetih öncesine odaklanıyor. Döneme ait bilgi, belge ve kalıntılardan yola çıkılarak oluşturulan üç boyutlu animasyon projesi, kentin fetih sonrasına kıyasla daha az bilinen 13. yüzyıldaki görünümünü, bilgisayar ortamında yeniden inşa ediyor.

Çizimlerden yola çıkıldı

Doç. Dr. Haluk Çetinkaya danışmanlığında yürütülen ve uygulaması Tayfun Öner tarafından gerçekleştirilen “İznik / NikaeaProjesi”, kentin tarihi yapıları ile olası görünümlerini bilimsel veri ve kaynaklara dayanarak görünür hale getiriyor. Araştırmalar sırasında başvurdukları en önemli kaynakların seyyah çizimleri olduğunu belirten Çetinkaya, bu projeyle İznik’in tarihteki binaları ve görünümü hakkında toplumun her kesimine bilgi sunacak şekilde bir bilgi kaynağı oluşturulduğunu vurguluyor.

Çetinkaya, “İznik / NikaeaProjesi” ile, İznik kentinin 13. yy öncesi görünümünün, başta şehir kapıları olmak üzere, surlar, mezarlık alanları, ibadet yapıları ve diğer önemli anıt yapılar gözetilerek, yeniden canlandırıldığını belirtiyor.