Tekfen Filar-Mini'den küçüklere konser

16 Ekim 2017

Tekfen Filarmoni Orkestrası, çocuklara klasik müziği erken yaşta sevdirmek amacıyla yeniden çocuklar için çalmaya hazırlanıyor. Konsere özel adını, "Tekfen Filar-Mini" olarak değiştiren orkestra, şef Aziz Shokhakimov yönetiminde 28 Ekim Cumartesi günü Zorlu PSM Ana Tiyatro'da çocuklarla buluşacak.

Oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Özen Yula'nın yönetmenliği, Hasibe Eren'in naratörlüğü ve Banu Demir'in koreografisiyle hazırlanan konser, çocukları bir klasik müzik yolculuğuna çıkaracak. Küçük müzikseverler Rossini, Debussy, Mozart, Wagner, Liszt ve Çaykovski gibi bestecilerin dünyaca bilinen eserlerini anlatım, dans ve ışık oyunları eşliğinde dinleyecekler. Beşiktaş Belediyesi Çocuk Korosu da Tekfen Filar-mini'nin davetlisi olarak konserde sürpriz parçalarla yer alacak. 5-10 yaş arasındaki çocuklara tavsiye edilen konserin biletleri Biletix'ten sadece 10 TL'ye temin edilebiliyor.