The Bodrum Cup ödülleri sahiplerini buldu

29 Ekim 2018

30. yılını Four Seasons Hotel The Bodrum Cup Istanbul Challenge etkinliğiyle kutlayan The Bodrum Cup, dokuz yarış ve üç konser, Mavi Yolculuk Mutfağı Yemek Yarışması ve daha birçok etkinliğiyle katılımcılara ve izleyicilerine festival havasını da yaşatarak sona erdi. Yarışmanın son etkinliği, American Hospital The Bodrum Cup ödül töreni ve Bengü konseriydi.

İstanbul – Bordum etabından sonra Bodrum ayağı 23 Ekim'de Metro Etabı'yla başlayan yarışların ilk günü akşamı Kenan Doğulu bir konser verdi… 24 Ekim'de Prof. Dr. Galip Beygü İsen Etabı gerçekleştirildi. Aynı günün akşamı Mavi Yolculuk Mutfağı Yemek Yarışması yapıldı. Yarışmada konuk kategorisinin birincisi Doruk Reis'ten katılan ve 297 puana ulaşan Zuhal Uysal, ikincisi 227 puan alan Bodrum Belediyesi Dragonfly'dan Hüseyin Alan; şef kategorisinin birincisi 303 puanla Kuğu 1 ekibinden Mehmet Çetin ve ikincisi 225 puanla Aegean Pearl ekibinden Serkan Ar oldu… Kazananların ödülleri, Levent Yüksel konserinin öncesinde takdim edildi.

Yarışma, 26 Ekim'de Amerikan Hastanesi Etabı'yla devam etti ve 27 Ekim'de yapılan Opet Etabı'yla da bitti. 25 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan Anadolu Sigorta Etabı ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu. Etapların kazananları sırasıyla Bastarda, Bodrum Belediyesi Dragonfly, Take It Easier ve Metro Grandi'ydi.

Ödüller

American Hospital The Bodrum Cup Genel Birincisi Bodrum Belediyesi Dragonfly, Standart Yelken kategorisinin birincisi Aksona Mancorna, Gulet ve Gulet A kategorisinin birincisi Bodrum Belediyesi Dragonfly, Gulet B kategorisinin birincisi Jasmin 1, Gulet C kategorisinin birincisi Mina, Mozaik kategorisinin birincisi Dafne, Tırhandil kategorisinin birincisi Hızır 1, Tırhandil A kategorisinin birincisi Aksona Mancorna, Tırhandil B kategorisinin birincisi Hızır 1, Cruiser kategorisinin birincisi Milta Marina Capehorn, Cruiser A kategorisinin birincisi Mira 2, Cruiser B kategorisinin birincisi Milta Marina Capehorn oldu.

Etapları kazanan ve kategori birincileri olan ekipler, Bengü'nün konseri öncesinde İçmeler'deki Ağanlar Tersanesi'nde yapılan törende ödüllerine kavuştu. Yarışmanın Genel Birincisi Bodrum Belediyesi Dragonfly ekibine ödülünü VKV Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Dr. Erhan Bulutcu iletirken, tüm ekibe check-up hediye etti.