"Topluluğumuzun kıymetli felsefesi ‘Aile Bağları'"

04 Haziran 2018

Elginkan Topluluğu, tüm varlıkları ve gelirleri Elginkan Vakfı'na ait olan bir kuruluş. Sanayi yatırımlarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ve eğitime yönelik katkılarıyla da öne çıkıyorlar… Topluluk şirketlerinden E.C.A., İstanbul Müzik Festivali'nin ana sponsoru. Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı Gaye Akçen ile geçtiğimiz günlerde festival sponsorluğunu ve diğer projelerini konuşmak için bir araya geldik.

Elginkan Topluluğu 1951 yılında kurulmuş. Topluluğun kurucuları, Manisa şehrinin köklü ailelerinden olan Elginkan Ailesi. Merhum Hüseyin Ekrem Elginkan ve Cahit Elginkan kardeşler, Ankara'da küçük büro hizmetleri ve tesisat projeleri yaparak müteahhit olarak iş hayatına atılmışlar. 1957'de Ekrem, Cahit ve babaları Ahmet Elginkan'ın isimlerinin baş harflerinden alınarak E.C.A. Presdöküm Sanayii A. Ş.'yi kurmuşlar. Topluluğu'nun tüm hisseleri ve yönetimi, ailenin son temsilcisi Ekrem Elginkan'ın, 1999'da hayatını kaybetmesiyle birlikte Elginkan Vakfı'na geçmiş.

Bay Elmor

E.C.A.'yı 1970'li yıllara damgasını vuran Bay Elmor reklamıyla da hatırlıyoruz. Şirket, 1988 yılından beri İstanbul Müzik Festivali'nin sponsorlarından… Gaye Akçen, E.C.A. Presdöküm Sanayii A. Ş.'nin de Yönetim Kurulu Başkanı… Gaye Hanım, Ekrem Elginkan'dan söz ederken "Başkanım" diyor ve "merhum Ekrem Elginkan'ın öğrencisi olarak başlamış olduğum görevimi 22 yıldır sürdürüyorum" sözcükleriyle devam ediyor... Ona olan büyük sevgisini, saygısını her fırsatta vurguluyor… Kendisinde ve şirkette müzik sevgisinin bu kadar büyük olmasında Ekrem Bey'in klasik müziğe ilgisinin payı çok büyük… Yurtiçinde ve dışında birlikte konserlere gidiyorlar, evde beraber müzik dinliyorlar…

Gaye Akçen, festivale bu yıl 3'üncü defa sponsor olmaktan duydukları mutluluğu şu sözlerle ifade ediyor:

"Her şey ailede başlar"

"Bilindiği gibi her şey ailede başlar. Elginkan Topluluğu Başkanı merhum Hüseyin Ekrem Elginkan'ın sanata ve özellikle klasik müziğe karşı duyduğu tutku da Elginkan ailesi için besleyici bir damar, itici bir güç olmuştur. Bugün ülkemizin en saygın ve en köklü klasik müzik etkinliklerinden biri olan İstanbul Müzik Festivali'nde yer almamız da bize kendisinden kalan bu eşsiz mirasın bir sonucu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile ortak hedefimiz; 46'ncı İstanbul Müzik Festivali programıyla bireylerin ve toplumların benliklerini ve bir arada yaşama kültürünü geliştirmelerinde, farklılıklarıyla uyum içinde yaşadıkları bir çevre oluşturmalarında müziğin oynadığı önemli rolün altını çizmek, tüm izleyicilerini bu büyük ve evrensel ailenin bir parçası olmaya davet etmek...

Hoş bir tesadüf ki topluluğumuzun kıymetli felsefesi ‘Aile Bağları' festivalimizin de bu yılki teması… Uzun yıllardır birlikte emek harcadığımız İstanbul Müzik Festivali vesilesiyle, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile de artık aile olduk. Bu güçlü bağımız, sloganımızda da söylediğimiz gibi, ‘Yıllarca Beraber' devam edecektir."

Yeni projeler

Gaye Hanım, sohbetimizde yeni projelerden de söz ediyor:

"Yeni yatırım ve yeni hedeflerimizin başında, daha önce planlarımızın arasında yer alan hazırlıklarımız tamamlandığında Bilecik ilinde Serel karo seramik fabrikasının kurulması geliyor. Elginkan Vakfı olarak yeni projemiz ise Milli Eğitim'e bağışlanacak olan 400 yataklı Giresun Kız Meslek Öğrenim Yurdu'nun temelini atmak. Öte yandan, İstanbul Sancaktepe'de Teknik Eğitim Merkezi kurmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Elginkan Vakfı'nın kurduğu eğitim merkezlerimizde bugüne kadar toplam 430 bin kişiyi aşan sayıda eğitim verilmiş, yaklaşık 2 bin kişi burslardan faydalanmış. Gaye Hanım'la keyifli sohbetimizin sonunda söz, ekonomiye geliyor… Elginkan Topluluğu'nun yıllık büyüme rakamını öğrenmek istiyoruz, şöyle yanıtlıyor:

"Yılda ortalama yüzde 15-20 büyüyoruz. Daha aşağısını kabul edemem."