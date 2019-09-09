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“Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara” Pera Müzesi’nde

Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan esinlenen Nicola Lorini’nin “Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara” başlıklı video yerleştirmesi ziyarete açıldı.

“Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara” Pera Müzesi’nde
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