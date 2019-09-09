“Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara” Pera Müzesi’nde
Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan esinlenen Nicola Lorini’nin “Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara” başlıklı video yerleştirmesi ziyarete açıldı.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.