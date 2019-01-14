Türk musikisine adanmış bir ömür

14 Ocak 2019

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Türk musikisinin yaşayan en önemli bestekârlarından Erol Sayan için, “Türk Müziğine Adanmış Âsude Bir Ömür” başlıklı özel bir program düzenleniyor. 15 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de başlayacak etkinlikte Cihat Aşkın, Sadiye Erimli, Yaprak Sayar, Gizem Coşkun, Atakan Akdaş, İbrahim Suat Erbay ve Faruk Korzay sahne alacak Kalpten Gelen Sesler Çocuk Korosu sahne alarak Sayan’ın eserlerini seslendirecek. Konserde icra edilen eserlerle ilgili bilgiler, icra öncesi, Erol Sayan ve Sadiye Erimli’nin karşılıklı sohbetleriyle müzikseverlerle paylaşılacak.

Program, gazeteci Murat Bardakçı’nın, Sayan’ın musiki dünyamızdaki yeri ve değeriyle ilgili yapacağı konuşmayla başlayacak. Konuşmasının ardından Türk sazlarından oluşan topluluk, Erol Sayan’ın eserlerinden oluşan repertuvarla sahne alacak. Repertuvarda yer alan Şed-arabân Saz Semaisi’ni ise keman virtüözü Cihat Aşkın yorumlayacak. Sayın’ın rast makamındaki “Bahar Şarkısı” ve buselik makamındaki “Papatyalar” adlı eserleri İSE “Kalpten Gelen Sesler Çocuk Korosu” tarafından dinleyenlerle buluşacak.

İcra öncesi sohbet

“Türk Müziğine Adanmış Âsude Bir Ömür” başlıklı programın ikinci bölümünde; ses sanatçıları Sadiye Erimli, Yaprak Sayar, Gizem Coşkun, Atakan Akdaş, İbrahim Suat Erbay ve Faruk Korzay sahne alacak. Sanatçılara İhsan Özer şefliğindeki CRR Oda Orkestrası eşlik edecek. İkinci bölümde seslendirilecek eserlerin düzenlemeleri, Oğuzhan Balcı tarafından yapıldı. Konserin repertuvarında yer alan eserlerden bazıları şu şekilde: “Yoksun diye bahçemde”, “Unutamazsın”, Kimseler duymadan”, “Cümle şarkılar yarım”, “Yâre bir baksın ne mümkün” ve “Bir kâsedir alev dolu gönlüm yana yana”.

Konserde icra edilen eserlerle ilgili bilgiler, icra öncesi, Erol Sayan ve Sadiye Erimli’nin karşılıklı sohbetleriyle müzikseverlerle paylaşılacak.

Türk musikisi üzerini çalışmalar yaptı

Erol Sayan sadece eserleri ile değil, aynı zamanda Türk musikisi üzerine yaptığı çalışmalarla da tanınıyor. Sayan, musikimizde çok sesliliğin, yine müziğimizde var olan “niseb-i şerifeler” (şerefli oranlar) yoluyla geliştirilecek teknikle olabileceğini buldu. Sayan, 1967’de Ankara’nın ilk, Türkiye’nin ikinci üniversite korosunu Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde kurdu. Konserlerin yanı sıra, bilgisayar eşliğinde ulusal müziğimizin perde ve frekans hesaplamalarıyla ilgili bilimsel çalışmalar yaptı. Ulusal müziğimizin ses sitemi, makamların oluşmasında kullanılan elemanların ve makamların anlatımı, usul şifresi, vuruşlarda disiplin ve perde adlarının kolay anlaşılır hale getirilmesi çalışmalarına bu yıllarda başladı. Sayan, 1983 yılında İTÜ Türk Müziği Konservatuarı’nda repertuvar dersi vermek üzere göreve başladı. ODTÜ’den aldığı davet üzerine 2002 2003 eğitim yılında ODTÜ’de Türk Müziği Dersi verdi. ODTÜ Senatosu, “ODTÜ Türk Müziği Korosu’nun kurucusu, Erol Sayan’a 2003 yılında üstün hizmet ödülü verdi.

300’ün üzerinde eseri var

Erol Sayan’ın değişik formlarda 300’ün üzerinde, TRT repertuvarında ise 156 eseri bulunuyor. Çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği beste yarışmalarında çok sayıda birincilik aldı 1985 yılında TRT’nin düzenlediği yarışmada “Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin” adlı eseri ile birincilik kazanarak Asiavision (Asya-Pasifik) Şarkı Yarışması’nda ülkemizi temsil etti.

Erol Sayan’ın “Ulusal Müziğimiz” isimli bir de kitabı bulunuyor. Kitap, Sayan’ın 60 yılı aşan bestesi-araştırmacı birikimiyle; ulusal müziğimizle ilgili hemen hemen tüm temel sorunları ele alarak tespitlerini, gördüğü eksik ve yanlışları belirtmekte ve müziğimizin teorik-pratik olarak geliştirilmesi için görüş ve öneriler getiriyor. Erol Sayan, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'nde müzik alanında ödüle layık görüldü.