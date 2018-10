Türk mutfağı lezzetleri “Restoran Haftası”nda

22 Ekim 2018

Ay sonuna kadar süren Restoran Haftası kapsamında restoran, bistro ve kafelerde özel hazırlanmış menüler, gastronomi tutkunlarını bekliyor. İstanbul ve Gaziantep’ten mekânların katıldığı projede kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için geleneksel lezzetler, yerel malzemeler ile hazırlanan yenilikçi yemekler, sokak lezzetleri ve farklı tarifler lezzet severlerle buluşuyor.

108 lokasyonda 54 markanın katıldığı, Metro Türkiye gastronomi partnerliğinde gerçekleştirilen Restoran Haftası’nda tadımlar ve söyleşiler de gerçekleştiriliyor. Katılan restoranlar, Türk mutfağının beğendili tas kebabından saray usulü zeytinyağlılara, İstanbul mutfağının geleneksel lezzetleri arasında yer alan topik ve uskumru dolmasından ülkemizin farklı bölgelerine ait yerel malzemeler ile hazırlanan yeni şehir mutfağımızdan örneklere, Tire köftesinden tepsi kebabına, kaytaz böreğinden künefeye, Antakya tuzlu yoğurdundan İzmir’in sakız tatlısına bölgelere özgü onlarca yemeğe öğlen, akşam ve tadım menülerinde yer veriyor.

Kahvaltı menüsü ilk defa yer alıyor

Bu sene dokuzuncusu gerçekleştirilen Restoran Haftası’nda ilk defa yer alan kahvaltı menülerinde ise Alaçatı, Bozcaada, Karadeniz, Van, Antep, Antakya gibi bölgelerine ait kahvaltı konseptleri sunuluyor. Antakya’nın coğrafi işaretli sürk peyniri, Bergama’nın tulum peyniri, Edremit sepet, İsli Çerkez, Ezine ve Anadolu peynir çeşitlerinden ülkenin tüm coğrafyalarından peynirlere, Urla’nın hurma zeytini, Edremit’in çiziği, Nizip tapan, Akhisar domat, Ayvalık yuvalama, Mardin halhalı zeytinleri, Muğla çam balı, Kastamonu kestane balı, Datça çiçek balı, Kandıra manda kaymağı, Trabzon yayık tereyağı, Kayseri ve Kastamonu pastırması, pişi, kumru, mevsimin tüm taze yeşillikleri, soğanlı saray yumurtası, patatesli anne yumurtası, su böreği, acılı ekmek, Bozcaada ekmeği, Germiyan ekmeği, patatesli Bolu ekmeği kahvaltı menülerinde sunulan lezzetler arasında yer alıyor.

Etkinlik süresince bu kapsamdaki kahvaltı ve öğle yemeği menüleri 35 TL, akşam yemeği menüleri ise 55 TL’ye sunuluyor. Bu menülere ek olarak tüm dünyada Michelin yıldızlı restoranlarda sunulan ve bizzat sunulduğu restoranın şefinin yarattığı özel lezzetlerin bir arada deneyimlenebileceği “Tadım Menüleri” de yer alıyor.

Dude Table organizasyonuyla gerçekleştirilen Restoran Haftası restoranları, menüleri, etkinlikleri ve detaylarına www.restoranhaftasi.com adresinden ulaşılabiliyor.

Kimler katılıyor?

Restoran Haftası katılımcıları arasında Akali, Alaf Kuruçeşme, Alaf Sokak, Ali Ocakbaşı, Asitane, Bakla, Basta Street Food Bar, Bayazhan, Beyaz Fırın Brasserie, Cafe Cadde, Del Mare, Divan Pub Ataşehir, Divan Pub Erenköy, Draft Gastro Pub, Escale Kanyon, Feriye Palace, Fireroom, Gram Kanyon, Halat by Divan, İntema Yaşam, Kebapçı Halil Usta, Köşebaşı, Lara’s Gourmet Burgers, Louie İstanbul, Marcel Patisserie, Markus Prime Ribs Society, Masabuka, Midpoint, Mini Eatery, Nev Kanyon, Nişantaşı Brasserie, Passage No:163, Plus Kitchen, Poco Loco, Raf, Showroom, Smelt&Co., Snob Street Food, Spago, St. Regis Brasserie, Suvla Kanyon, The Steeve by İsmet Saz, Welldone, Zula da yer alıyor.

Bu yıl, İstanbul’a ek olarak Restoran Haftası’nda Gaziantep’ten de iki restoran bulunuyor, Bayazhan ve Halil Usta.

Bir göçebe hikâyesi

Bu yıl 9. kez gerçekleştirilen Restoran Haftası’na katılan restoranlardan birisi de açılışı öncesi tadım yaptığımız Kuruçeşme’deki Alaf. Temmuz ayında göreve başlayan Metro Türkiye CEO’su Boris Minialai’nin ev sahipliğindeki yemekte, yörük lezzetleriyle tanıştık…

Şef Murat Deniz Temel, bu hafta hizmet vermeye başlayacak olan yeni mekânı için “köklerinden beslenen bir göçebe lokantası” diyor… Alaf, yörük şivesinde közlü alev demek. Restoranın temel felsefesinde de ateşin çeşitli halleri ile pişirilen yemekler bulunuyor… Bizim tattığımız mönüde davar yoğurdu ve deve sucuğu ile çıtır Alanya gölevez, ilik suyuna haşlanmış Gülnar taze fıstık, ekler arasında yabani semizotu övmeç, çıtır marul arası Ermenek batırık atıştırmalıklar arasında yer alıyordu…

Nane tozu ile darı dövmesi cacığı, konfi keçi rilette ile fırınlanmış Bozyazı hülük, gölevez cipsi ile Anamur avakado Yörük mezeleri arasındaydı. Pide içinde deri tulum ve kara keme, pişiye sarılı davar pastırması ortaya paylaşımlık olarak gelmişti. Melki mantarı, darı keşkek ile kuzu sırtı ise ana yemekti… Menü, kerebiç köpüğünde tütsülü ayva ile sona erdi…