Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği, 35. yılını kutladı
“Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği” (Swiss Chamber of Commerce in Turkey), kuruluşunun 35. yılını İstanbul’da düzenlediği yaz resepsiyonu ile kutladı.
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