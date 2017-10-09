Türkiye'den çarpıcı bir araştırma

09 Ekim 2017

"Bilime Güvenmek: Kanıtlar Ötesi Dönem" başlıklı konferansın konuşmacılardan Bilkent Üniversitesi İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Bülent Çaplı liderliğinde gerçekleştirilen "Türk Medyasında Sağlık Haberlerinde Kaynak Değerlendirmesi" (2017) araştırması çarpıcı sonuçlarıyla öne çıktı. Araştırma, Türkiye'de en fazla trafik alan haber portallarında yer alan sağlık ve beslenme içerikli haberler incelenerek gerçekleştirilmişti. Araştırmanın sonuçları şöyle:

Sağlık ve beslenme haberlerinin yüzde 94,7'si imzasız olarak yayınlanıyor.

Haberlerde referans kaynak belirtilmeme oranı yüzde 40.4.

Kaynak gösterilen haberlere bakıldığında; Haberlerde gösterilen kaynakların türlerine göre ulusal kaynaklar yüzde 31,9, uluslararası kaynaklar ise yüzde 15,8 olarak çıkıyor.

Sağlık ve beslenme haberlerinde fotoğraflardan oluşan slider haberlerin oranı ise yüzde 59,4

Ayrıca haberler değinilen farklı perspektifler ve açılar açısından da incelenmiş ve yüzde 98'i farklı açılardan yoksun, sadece yüzde 2'sinin farklı açılara sahip olduğu belirlenmiş.

Konferansta yaptığı konuşmada kanıta dayalı bilimsel bilginin uzmanlar tarafından gazetecilere daha anlaşılır şekilde aktarılması gerektiğinin önemini de vurgulayan Prof. Çaplı "Kaynağından doğru aktarılan bilgi okuyucuya da doğru ulaşır" dedi.

Çaplı konuşmasında, sağlık ve beslenme haberlerini medyadan izleyenlerin uzman görüşüne dayanmayan haberlere ve yorumlara itibar etmemesi gerektiğini de kaydetti…