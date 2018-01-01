01 Ocak 2018

Brisa, doğa koruma mücadelesinde öncü rol oynayan WWF-Türkiye ile birlikte, nesli tükenmekte olan turnalar için gözlem ve koruma çalışmaları gerçekleştiriyor. "Turnalar Hep Uçsun" adı verilen proje, elde edilen veriler ile Türkiye'nin biyoçeşitliliği, doğası ve kültürü için önem taşıyan turnaların korunmasına hizmet etmek hedefleniyor. 2013 yılında, Brisa'nın 25. kuruluş yıldönümünde, Çukurova Deltası'nda başlatılan proje ile bugüne dek 21 bin km yol kat edilerek gerçekleştirilen gözlemlerde 10 bin civarı turna tespit edildi.

Brisa CEO'su Cevdet Alemdar konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Gelecek nesiller için"

"Sürdürülebilirliğin bir tercih değil, gelecek nesillere karşı büyük bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Bu bilinçle WWF-Türkiye ile birlikte Anadolu'da turna popülasyonunu koruma ve güncel durumunu ortaya koyma amacıyla 2013 yılında 'Turnalar Hep Uçsun' projesini hayata geçirdik.

Projemiz, 4 yılda önemli veriler ve bilgilere ulaşmamızı sağlarken çevrede bu türün korunması için farkındalık yaratılmasına da olanak tanıdı. Hem Türk hem de Japon kültüründe uzun ömür, iyi şans, refah ve umudu simgeleyen ve önemli bir yere sahip olan 'Turna', bu projenin temelini oluşturduğu gibi, aynı zamanda Sabancı Holding ile Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren şirketimizin de sembolü haline geldi. WWF-Türkiye ile birlikte yaptığımız çalışmalarla turnalar, Çukurova deltasında çok daha huzurlu bir şekilde kışlıyor ve neslinin devamı için artık çok daha fazla şansa sahip. Proje ile gelecek nesillerin de hem doğal hem de kültürel bir zenginlik olan bu türü tanımalarına ve onunla birlikte yaşamayı sürdürmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise şöyle konuştu:

"Dünyadaki 500 bin turna…"

"Dünyadaki 500 bin turnanın kullandığı ana göç yollarından biri Çukurova Deltası ve bu göç yolundan yaklaşık 80 bin turna geçiyor. Yaptığımız çalışmalara göre Türkiye'de kışı geçiren 10 bin civarı turna Çukurova Deltası'nda barınıyor. Bu rakam, tahminlerin üstünde olmakla beraber aslında Çukurova Deltası'nın potansiyelinin çok altında. Kuşların varlığı ve zenginliği, yaşadıkları doğal alanların iyi durumda olmasının göstergesidir. Bu anlamda turnanın dünya genelinde sayısı oldukça fazlayken Türkiye'de tehlike altında olması hepimize önemli bir mesaj. Ülkemizdeki turnaların yüzde 95'ini barındıran Çukurova Deltası'nın bilinç ve farkındalıkla desteklenmesi, bu türün ve diğer canlıların burada gelişmelerine dolayısıyla da bölgenin biyoçeşitliliğinin korunarak zenginleşmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Turnaların yuvası Çukurova Deltası

Dünya üzerinde 15 turna türü bulunuyor. Türkiye'de ise 2 turna türü görülüyor; Turna ve Telli Turna. Çukurova Deltası'nda turnalar Kasım-Aralık aylarında uyuma noktalarına yakın bölgelerde (7 km) beslenirken, Ocak-Şubat aylarında kuş uçuşu 100 km'ye yakın mesafe kat ediyorlar ve fıstık, pamuk, mısır, buğday tarlalarından besleniyorlar.