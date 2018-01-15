Üç gitar ustası, Gitar Günlerinde

15 Ocak 2018

Akbank Sanat, Ocak ayında gitarın önemli üç ismini ağırlıyor. Akbank Sanat Gitar Günleri, 17 Ocak Çarşamba günü tanınmış lavtacılarından iki Diaposon d'Or (Altın Diyapozon) Ödülü sahibi Hopkinson Smith'in "Elizabeth Dönemi Lavta Müziği"nin örneklerini yorumlayacağı konserle başlayacak.

ECM Firması'ndan iki albüm çıkaran Macar gitarist Zsofia Boros'un 24 Ocak Çarşamba günü gerçekleştireceği resitaliyle devam edecek olan Akbank Sanat Gitar Günleri, 31 Ocak Çarşamba günü Japon gitarist Kazuhito Yamashita'nın yetenekli kızı Kanahi Yamashita'nın konseri ile sona erecek.

Hopkinson Smith

1946'da New York'da dünyaya gelen ve Hesperion XX gibi erken dönem oda müziği topluluklarının da olduğu sayısız projede yer alan Hopkinson Smith, 1980'lerin ortasından bugüne neredeyse tamamen solo repertuarını geliştirmeye yöneldi ve erken dönem telli enstrümanları ile Astrée için yapmış olduğu kayıtlarla ödüller kazandı.

Bach'ın solo keman için Sonat ve Partitaları'nın lavta için düzenlemelerini içeren 2000 yılı albümü ile eleştirmenlerin övgüsünü kazanan sanatçı, Pierre Attaingnant tarafından yayınlanmış olan Rönesans müziğinin lavta için yazılmış örnekleri içeren albümü ve 2005 yılında yayınlanan John Dowland albümü ile iki kez Diapason D'Or ödülünü kazandı.