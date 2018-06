Üç markaya uluslararası üç ödül

25 Haziran 2018

Siyah sarımsakla ödül kazandı

Tüm dünyadan 60 kategori ve 430 ürün başvurusunun uluslararası panel jürisi tarafından değerlendirildiği The Private Label Manufacturers Association (PLMA), yarışmasında Metro Chef Siyah Sarımsak "Bitki ve Baharatlar" kategorisinde inovasyon, ambalajdaki yenilik, kalite, lezzet değerlendirmeleri ile birinci seçildi. Kastamonu Taşköprü'de bulunan ve benzeri olmayan siyah sarımsak özellikle Kore ve Çin'de "uzun yaşamın kaynağı" diye adlandırılıyor. Vitamin ve mineral deposu olan siyah sarımsak antioksidan özelliğiyle insan sağlığına oldukça yararlı.

Metro Chef Siyah Sarımsak, dünyanın en kaliteli ve besin içeriği en zengin sarımsağının üretildiği Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen sarımsakların, 45 ila 60 gün boyunca belirli nem ve ısı altında tutularak kontrollü bir şekilde kurutulmasıyla elde ediliyor.

Çok yönlü konsepti ödül getirdi

TAV Havalimanları'nın iştiraki BTA'nın konseptlerinden Cakes&Bakes, 7'ncisi düzenlenen Airport Food and Beverage (FAB) Conference & Awards 2018'de Yılın Havalimanı Kafe Noktası (Airport Coffee, Tea, Non-alcoholic Beverage Shop of the Year) kategorisinin Avrupa birincisi oldu. Cakes&Bakes, en başarılı ve yenilikçi havalimanı yiyecek-içecek markalarının ödüllendirildiği yarışmada, inovasyon, performans, seyahat kanalının uygunluğu, yüksek kalite, iyi servis ve tanınma kriterlerini yerine getiren çok yönlü konsepti ile ödüle layık görüldü.

BTA İcra Kurulu Başkanı Sadettin Cesur "BTA olarak 8 ülkedeki 17 havalimanında, 350'yi aşkın noktada misafirlerimizle buluşuyoruz. Birbirinden leziz 150'yi aşkın ürün ile misafirlerimizi ağırlayan Cakes&Bakes'in ödüllendirilmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, 6 farklı ülkede 23 nokta ile hizmet veren Cakes&Bakes'in, dâhil olduğu Turquality programının yardımıyla, yurt dışında 5 yılda 50 yeni mağazaya imza atarak başarılı çizgimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bir ödül de "gurme kaymaklı"ya…

Teremyağ'ın Gurme Kaymaklı ürünü, bir kez daha Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (iTQi) tarafından, mükemmel tat ve kalitedeki yiyecek ve içeceklere verilen ‘Üstün Lezzet Ödülü'ne layık görüldü. İlk defa 2015 yılında Üstün Lezzet Ödülü'nü alan Gurme Kaymaklı, 2018 yılında bu başarısını tekrarladı. Üstün Lezzet Ödülü, iTQi tarafından, 150'den fazla gurme, aşçı, içecek uzmanı ve akademisyenin değerlendirmeleri sonucunda veriliyor. Kanaat liderleri olan jüri üyeleri, Avrupa'nın prestijli 16 aşçılık ve içecek derneği arasından seçiliyor. Merkezi Brüksel'de bulunan iTQi, şefler ve sömeliyelerden oluşan bağımsız bir kuruluş olarak dünyanın dört bir yanından gelen tüketici yiyecek ve içeceklerini test etme ve lezzetli olanları tanıtma üzerine faaliyet gösteriyor.