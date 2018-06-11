Ücretsiz wi-fi ağları bayramınızı zehir etmesin!

11 Haziran 2018

Ramazan Bayramı yaklaşıyor ve pek çok kişi tatil planlarını yapmaya başladı. Tatile çıkacaklar bütün kişisel bilgilerinin bulunduğu akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar gibi cihazları da yanlarına alacak. Ancak bu cihazlardaki bilgiler tatildeyken evde olduğundan çok daha fazla gizlilik ihlaline uğrama riski taşıyor. Güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, ücretsiz Wi-Fi ağlarının kullanımının arttığı tatil döneminde, kullanıcılara siber suçluların kurbanı olmamaları için uyarılarda bulunuyor.

Çoğu kişi, mobil veri kullanmak masraf anlamına geldiği için, seyahatlerde kısa süreliğine ücretsiz bir wi-fi ağına katılmanın zararının olmayacağını düşünüyor. Ancak bu düşünce tamamen yanlış. Siber saldırganlar tarafından kontrol edilen ücretsiz bir wi-fi ağına bağlanıldığında hesapların şifreleri dışında kritik kişisel bilgiler de ele geçirilebiliyor.

İşte risk taşıyan 5 wi-fi erişim noktası:

Havaalanları

Havaalanlarında gerçekleştirilmiş sosyal deneylerde birçok kişinin güvenli olmayan "Free Airport Wi-Fi" ve benzer isimli ağlara hem mobil cihazları hem de dizüstü bilgisayarları ile bağlandıkları görüldü. Havaalanlarındaki fiziksel güvenlik çok sıkı olsa da, dolandırıcı Wi-Fi erişim noktaları söz konusu olunca hâlâ iyileştirilmesi gereken noktalar mevcut. Güvenli olmayan ve siber saldırganlarca kontrol edilen bu ağlara bir kere bağlanıldığında, saldırganlar şifreleri toplamaya başlayabiliyor.

Toplu ulaşım

Bir turist olarak muhtemelen bir yerden bir yere giderken tren ya da benzer bir toplu taşıma aracı kullanılıyor. Dolandırıcı ve saldırganlar tarafından idare edilen wi-fi erişim noktaları tren garları ve hatta masum otobüs durağında bile yer alıyor olabilir. Bulunulan yer ne kadar turist ile dolu bir bölge ise, saldırganlar verilere ve hatta cihazlara erişim sağlamak için bir o kadar çaba göstereceklerdir.

Oteller

Misafirler içinde otelin adının geçtiği ağ isimlerinden şüphelenmedikleri için oteller de saldırganların kötü amaçlı wi-fi ağları için en popüler alanlardan biri. Bu nedenle resepsiyonu arayarak resmi wi-fi ağının ismini ve şifresini sormak iyi bir fikir olabilir. Şifresiz ve benzer isimli bir wi-fi ağı tespit edildiğinde yapılacak en iyi şey, yetkililere bildirmek.

Plajlar

Havuz kenarında ya da sahildeyken durum güncellemesinde bulunulduğunda ya da banka işlemleri gerçekleştirildiğinde açık bir wi-fi ağında olmamak gerekiyor. Bu ağın bir dolandırıcı tarafından açılmış ve büyük balığı yakalama peşinde olabileceği, hesaplara ve hatta banka bilgilerine ulaşabileceği ihtimali yüksek…

Kahve dükkânları ve cafeler

Kahve dükkânları gibi mekânlar genellikle bedava wi-fi bağlantısı sunduklarından kullanıcılar tereddüt etmeden bu ağa bağlanıyorlar. Oysa bir saldırgan kahve dükkânının ismiyle ya da buna benzer bir şey ile bir ağ açmış ve bağlantı kurulduğu andan itibaren sanal gezintiyi kaydediyor olabilir…

Mobil veri kullanın!

Gerçekten online bir işlem yapılması gerekiyorsa, mobil veri ağını kullanmakta yarar var. Eğer bir wi-fi ağına bağlanmak zorunluluğu varsa, mobil güvenlik çözümü içeren bir VPN ile bağlantı kurulduğuna emin olmak gerekiyor. Aksi halde sadece hesapları değil, tatil parasını da riske atmak mümkün….