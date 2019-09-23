Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bu akşam başlıyor
Arıplex ve Cinemaximum sinemalarında toplam 141 filmin gösterileceği festivalde sanatseverler 29 Eylül’e kadar söyleşi, sergi ve atölyelere de katılma imkânı bulacak.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.