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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bu akşam başlıyor

Arıplex ve Cinemaximum sinemalarında toplam 141 filmin gösterileceği festivalde sanatseverler 29 Eylül’e kadar söyleşi, sergi ve atölyelere de katılma imkânı bulacak.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali bu akşam başlıyor
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