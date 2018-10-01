Uluslararası Antalya Film Festivali, müjdeli haberlerle başladı

01 Ekim 2018

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 55'incisini gerçekleştirdiği Uluslararası Antalya Film Festivali, geleneksel kortej geçişiyle başladı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünde klasik araçlara binen Türk sineması ve dizi yıldızları, trafiğe kapatılan yollarda Antalyalıları selamladı.

Cam Piramit'te düzenlenen açılış gecesi Festivalin Sanat Direktörü Mike Downey ve Antalya Film Forum Direktörü Zeynep Atakan'ın konuşmalarıyla başladı.

Açılışta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sinema sektörüne bir de müjde verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise hedeflerinin Antalya'yı sinema endüstrisi merkezi yapmak olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy konuşmasında Türkiye'yi film çekim merkezi haline getirmeyi ve film turizmini geliştirmeyi amaçladıkları yeni sinema kanunu en geç 1 ay içerisinde meclise sunmak için gerekli hazırlıkları yaptıklarını açıkladı. Film üretiminde ve sayılarında ciddi artış yaşandığına dikkat çeken Bakan Ersoy "2002'de 9 olan yerli film sayısı geçtiğimiz sene 148'e ulaştı. 2 milyon olan yerli seyirci sayısı ise 2017'de 40 milyonu aşmıştır" diye konuştu.

"İnsanlık tarihine borcumuz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise "Sanatta yerellik ve evrensel olma tartışması çok uzun seneler önce yapılmıştır. Günümüzde evrensel olmayan sanat olamaz, Antalya gibi bir dünya şehrinin festivali de tabii ki, evrensel boyutta olacaktır. Türkiye'nin halen dünyaya sinemayla anlatması gereken büyük hikâyeleri vardır. Biz, binlerce yıllık tarihimizin büyük hikâyelerinin filmlerinin henüz yapmadık. Dünya, halen Fatih Sultan Mehmet Han'ı, Mevlânâ'yı, Atatürk'ü büyük filmlerle tanıyamadı. Antalya'nın binlerce yıllık hikâyelerinin filmleri, Termessos'un, Perge'nin, Selçukluların filmleri henüz yapılmadı. Oysa bu filmleri yapmak bizim insanlık tarihine karşı borcumuzdur. İşte bunun için önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye Sinema Endüstrisi Ödülleri ile festivalimizi bu yönde güçlendirmeye karar verdik" diye konuştu.

Ödüller

İki Oscarlı İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Fransız aktör Vincent Cassel, Macar yönetmen Bela Tarr, Polonyalı usta yönetmen Pawel Pawlikowski gibi isimlerin katıldığı açılış "bu yıl kaybettiklerimiz anısına" gösterilen filmle devam etti.

Açılış gecesinde Ferzan Özpetek'e "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi. 21 yıl önce "Hamam" filmiyle ‘En İyi Film' ve ‘En İyi Yönetmen' dalında Altın Portakal aldığını söyleyen Özpetek bu ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu belirtti. Gecede Fransız aktör Vincent Cassel, Macar yönetmen Bela Tarr ile yönetmen ve yapımcı Ömer Vargı'ya da ‘Onur Ödülü' takdim edildi. Törenin ardından konuklar AKM'ye geçerek Oscarlı yönetmen Asghar Farhadi'nin Everbody Knows/Herkes Biliyor isimli açılış filmini izledi.

Farhadi'den bir Antalya anısı

Farhadi, filmin gösteriminden sonra izleyicilerin sorularını yanıtladı. Farhadi, "Projelerinizde kendi hayatınızdan mı yoksa gözlemlerinizden mi?" ilham alıyorsunuz sorusu üzerine Antalya Havaalanı'nda başına gelen ilginç bir olayı anlattı:

"İki gün önce havaalanındaydım ve valizimi kaybettim. ‘Şu ofise git ve problemin neyse oraya söyle' dediler. Bir çocuk oturuyordu. Derdimi anlatmaya başladım ama Instagram'a bakıyordu. Beni dinlemediği için sinirlendim ve masaya vurdum. Meğer işitme engelliymiş. Sonradan çok yardımcı oldu ve ben de çok üzüldüm. Bu sahne hemen gözümün önünde canlandı. Belki de bu sahneyi filmimde kullanacağım. Genç yönetmen adaylarına da şunu söylemek istiyorum; ihtiyacınız olan tüm malzeme çevrenizde."