Valsler ve polkalar eşliğinde Viyana gecesi
İş Sanat'ın Yeni Yıl Konseri'nde, John Rigby'nin batonu altındaki Johann Strauss Orkestrası, 2018 yılına özel hazırladığı valsler ve polkaların yer aldığı bir programla sahne alacak.
İş Sanat'ın Yeni Yıl Konserinde, John Rigby'nin batonu altındaki Johann Strauss Orkestrası 2018 yılına özel hazırladığı bir programla sahne alacak. Avustralyalı soprano Corinne Cowling ve İskoç tenor Nicky Spence'in seslendireceği eğlenceli vals ve polkalara balo kostümleriyle Johann Strauss dansçıları eşlik edecek.
Çingene Baron Uvertürü'nden Mavi Tuna'ya, Radetzky Marşı'ndan Schlau Schlau Polka'ya uzanan Strauss ailesinin ve çağdaşlarının sevilen eserleri 4 Ocak Perşembe akşamı saat 20.30'da İş Sanat'ta yankılanacak.