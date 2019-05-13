Venedik Bienali’nde “Biz, Başka Yerde”

13 Mayıs 2019

Dünyanın en önemli sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Venedik Bienali 58. Uluslararası Sanat Sergisi açıldı. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’nda bu yıl, İnci Eviner’in Biz, Başka Yerde adlı eseri yer alıyor. Türkiye Pavyonu’nun resmi açılışına, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye Pavyonu sponsoru Fiat adına Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu ve Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl da katıldı.

Açılışta, Venedik Bienali Başkanı Paolo Baratta, Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Kültür ve Turizm Müşaviri Serra Aytun Roncaglia ve Venedik Bienali 58. Uluslararası Sanat Sergisi Türkiye Pavyonu Danışma Kurulu üyelerinin yanı sıra Türkiye’den ve uluslararası sanat ve akademi dünyasından pek çok isim bulundu.

“Çok başarılı işlerle temsil ediyoruz”

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye Pavyonu’yla ilgili olarak, “Venedik Bienali Uluslararası Sanat Sergisi’ndeki Türkiye Pavyonu’nun düzenlenmesini 2007’den bu yana İstanbul Kültür Sanat Vakfı üstleniyor. Venedik Bienali, dünyanın en önemli güncel sanat etkinliklerinden biri ve biz burada ülkemizi yıllardır çok başarılı işlerle temsil ediyoruz. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Türkiye’de dikkate değer bir güncel sanat üretimi var. Venedik’teki çalışmalarımızla, bu alandaki başarılarımızın yurtdışında yankı bulmasına olanak sağlıyoruz. Türkiye Pavyonu, ülkemizle küresel ölçekteki kültür-sanat evreni arasında verimli bir etkileşim alanı yaratıyor. Bu yolla sanatçılarımızı destekleyebildiğimiz için mutluyuz… Bu yıl Pavyon’da İnci Eviner’in yeni bir işine yer veriyoruz. Mimari tasarım, farklı malzemelerle üretilmiş objeler, ses tasarımı, çizim, video ve performansı bir araya getiren bu iş, insanların dünyayla ve birbirleriyle olan ilişkilerini sorguluyor; ziyaretçilerini adeta bütünüyle sarmalayıp “başka bir yere” götürüyor. Sanatçımız İnci Eviner’e, ekibine ve emeği geçenlere bu heyecan verici proje için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Uzun süreli katkı sunduğumuz için mutluyuz”

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu konuşmasına “Dünyanın en köklü ve önemli sanat etkinlikleri arasında gösterilen Venedik Bienali’nde ülkemizin temsil edilmesine uzun süreli katkı sunduğumuz için mutluyuz” diyerek başladı. Tofaş, Koç Topluluğu ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı arasındaki iş birliğinin çok kıymetli olduğunu söyleyen Eroldu şöyle devam etti:

“Merhum Vehbi Koç’un ilerici vizyon ve girişimiyle Koç Holding ve Fiat ortaklığında kurulan Tofaş’ın geçtiğimiz yıl 50’nci yıldönümünü kutladık. Önümüzdeki 50 yılda da Türkiye’nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam edeceğiz. Tofaş olarak farklı düşünce biçimlerinin bizi geleceğe taşıyacağına inanıyoruz. Sahip olduğumuz bu bakış açısı bizi çağdaş sanatla da buluşturuyor. Sürdürülebilirlik her alanda olduğu gibi, sektörümüzde de çok önemli. İşimizi yaparken, uzun soluklu ve derinliği olan konulara yöneliyoruz. Kendi sınırlarımızı aşıp yenilikçi ve farklı platformlar geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Venedik Bienali sanat ve sanayinin yakınlaşmasına dair bize bu noktada imkân sağlıyor. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’na Fiat markamız ile 2011’den bu yana destek veriyoruz. Dünyanın en köklü ve önemli güncel sanat etkinliklerinden birinde ülkemizin temsil edilmesine uzun süreli katkı sunduğumuz için mutluyuz.

Tofaş olarak Türkiye ile İtalya arasında ekonomik ve ticari bağların güçlendirilmesine yönelik uzun yıllardır önemli katkılar sağlıyoruz. Bu güçlü bağımızın sanat yoluyla daha da kuvvetlendiğine inancım tam. Tofaş olarak toplumsal kalkınmanın en önemli ayaklarından biri olan kültür ve sanata verdiğimiz destekle kültürler arasında köprü kurmaya devam edeceğiz.”

“Kültür - sanat yatırımlarında önemli bir sene”

Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl da konuşmasında 2019’un Koç Topluluğu’nun kültür – sanat yatırımları açısından çok önemli bir sene olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: “Hep vurguladığımız gibi; Koç Topluluğu olarak kültür ve sanata verdiğimiz desteği önceliklerimiz arasında görüyoruz. Sanat yoluyla toplumlar arasında kültürel köprüler kurmayı, karşılıklı diyaloğu güçlendirici çalışmalarda bulunmayı çok önemsiyoruz. Çağdaş sanatı da özellikle özgür düşünceyi ve farklı bakış açılarını temsil etmesi nedeniyle değerli buluyoruz. Çağdaş sanat, sanatçıya da izleyiciye de, sosyal ve ekonomik sorunlara sanat yoluyla yorum ve eleştiri getirebildiği demokratik bir alan sağlıyor. Merak etmeyi, sorgulamayı, farklılıkları anlamayı teşvik ediyor. Koç Holding olarak, gerek Vehbi Koç Vakfı çatısı altındaki kurumlarımız, gerekse de Topluluk Şirketlerimiz ile çok sayıda kültür ve sanat projesine destek oluyoruz. Bu projelerin kapsamı tiyatro festivallerinden, edebiyat söyleşilerine, konserlerden sergilere kadar çok farklı alanlarda çeşitlilik gösteriyor.

Kültür sanat yatırımlarımız açısından 2019 çok özel bir sene olacak. Yeni çağdaş sanat müzemiz Arter’in yaklaşan açılışı, Sadberk Hanım Müzesi’nin yeni yerine taşınıyor olması, 2007 yılından bu yana ana sponsoru olduğumuz, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Bienali’nin 16’ncı kez kapılarını açmaya hazırlanması gibi aynı yıl içinde gerçekleşecek çok önemli gelişmelerin heyecanı içindeyiz. Bugün bizleri buluşturan Venedik Bienali Türkiye Pavyonu ile 2019’un bu zengin kültür içeriğine anlamlı bir başlangıç yapıyoruz.”

Başka yerde olma hissi…

İnci Eviner’in zamandan, coğrafyadan ve zihinden bağımsız bir mekân yaratmayı hedeflediği Biz, Başka Yerde, içine giren izleyicileri de bu yerinden edilmiş, hafızası silinmiş topluluğun bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Ortadan ikiye yarılmış mekânın farklı duyusal ve görsel katmanları, “arada kalanların” dünyasını tüm şiddetiyle görünür kılarken, izleyicilerin de yarım kalan hikâyelerini ve eksik olan bir parçalarını sürekli arayıp duran bu hayali karakterler arasında, zihinlerinin bilinmeyen köşelerine yolculuk etmesi isteniyor. Böylece Biz, Başka Yerde, Türkiye Pavyonu ziyaretçilerini Venedik Bienali’nden koparıp yeraltıyla yerüstü arasındaki hayali-fiziksel bir yerde, bilinç ve bilinçdışı arasında kayıp, silinmiş bir (başka) yerde olma hissini yaşatmayı hedefliyor.

Kitap hazırlandı

Sergi kapsamında Biz, Başka Yerde başlıklı bir de kitap hazırlandı. Kitapta İnci Eviner’in desenlerine ve yapıtı için oluşturduğu karakterlere Orhan Pamuk’un sergiye özel olarak kaleme aldığı metni eşlik ediyor. Küratör Zeynep Öz’ün önsözü ile İstanbul Bienali ve İKSV Güncel Sanat Projeleri Direktörü Bige Örer’in sanatçıyla gerçekleştirdiği mülakat, kitapta yer alan diğer bölümler.

Dağıtımı Yapı Kredi Yayınları tarafından üstlenilen kitap, Venedik’te satışa sunuldu. Kitap, Türkiye’de önümüzdeki günlerde edinilebilecek.

Türkiye Pavyonu, 24 Kasım tarihine kadar Venedik Bienali’nin ana mekânlarından Arsenale’de ziyaret edilebiliyor.