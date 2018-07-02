Verdi'nin 165 yaşındaki La Traviatası sahnede

02 Temmuz 2018

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye'nin kültür sanat yaşamına destek vermek amacıyla dokuz sene önce başlattığı ve bu yıl 21 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘'Uluslararası İstanbul Opera Festivali'', önemli opera yapımlarını yerli ve yabancı sanatseverler ile buluşturmaya devam ediyor.

Giuseppe Verdi'nin 165 yaşındaki ölümsüz eseri "La Traviata" operası; Henning Brockhaus rejisi ile Şef Alessandro Cedrone yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile 3 ve 4 Temmuz akşamı Zorlu PSM'de sahnede olacak.

Özellikle ayna ve projeksiyon kullanılarak uygulanan dekoru ve kostümleriyle ilgi çeken "La Traviata", festival için özel olarak İtalya'dan geliyor.

Burcu Uyar, Violetta rolünde

Özellikle "Gece Kraliçesi", "Olimpia" ve "Violetta" gibi rollerde ülkemizi temsil eden, Türkiye'de aldığı şan eğitiminden sonra Fransa'da sanat yaşamını sürdüren Türk soprano Burcu Uyar'ın "Violetta" rolünü üstlendiği eserde yine birçok önemli isim sahneyi paylaşacak.

İtalya'da Türk diva Leyla Gencer'in öğrencisi olan, La Scala, Deutsche Oper in Berlin, Marinsky Theater gibi dünyanın önemli operalarında başrol oynayan tenor Georgio Oniani, Wienstaatsoper, Opera de Paris, Covent Garden Teatro dell' Opera di Roma gibi önemli operaevlerinde başrol söyleyen, dünyanın en önemli baritonları arasında sayılan Vladimir Stayanov, sahnelenecek iki temsil ile iki gece üst üste İstanbullu seyircilerle buluşacak.

9.Uluslararası İstanbul Opera Festivali‘nin biletleri Biletiva, Zorlu PSM ve Süreyya Operası gişelerinde satışta.