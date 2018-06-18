WorldFood İstanbul Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor

18 Haziran 2018

5-8 Eylül'de kapılarını açacak olan WorldFood İstanbul, konferansları ve yemek şovları aracılığıyla gıda sektörünün hem ekonomik hem de renkli yönünü farklı endüstri uzmanları ile ele almayı amaçlıyor.

ITE Turkey tarafından bu yıl 26'ıncı kez düzenlenecek olan WorldFood İstanbul; T. C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T. C. Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), TÜGİDER, PAKDER, MARSAP, MÜSİAD Kıbrıs ve Aşçılar Derneği tarafından destekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 29 ülkeden 354 katılımcı ve 13 bin 198 ziyaretçiyi ağırlayan WorldFood İstanbul,

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

"Gıda 360 Deneyimi" ile gıda sektörünün üretim, işletme ve tüketime dair tüm yolculuğu WorldFood İstanbul'da sergilenecek. WorldFood İstanbul konferansları ve yemek şovları aracılığıyla gıda sektörünün hem ekonomik hem de renkli yönünü farklı endüstri uzmanları ile ele alırken, "gıda ve ekonomi", "gıda ve mevzuat", "gıda ve pazarlama", "gıda ve işletme", "gıda ve trendler", "gıda ve teknoloji", "gıda ve inovasyon" kesişimindeki konuları da mercek altına almayı hedefliyor.

"Gıda 360 Deneyimi"

Bu yıl 26'ıncısı düzenlenecek Worldfood İstanbul hakkında görüşlerini belirten ITE Turkey Gıda Grup Direktörü Semi Benbanaste "Worldfood İstanbul olarak ilk organizasyonundan bu yana sektörün gelişimine öncülük etmeyi amaçlayıp, bu hedef doğrultusunda her yıl farklı bir konsept ile sektörün önde gelen paydaşlarını bir araya getiriyoruz. Bu yıl ‘Gıda 360 Deneyimi' başlığı altında gıda sektörünün üretim, işletme ve tüketime dair tüm konuları, karar verici uzmanlar tarafından sektöre yön vermek ve bilgi paylaşımı sağlamak adına WorldFood İstanbul'da olacak. Bu kapsamda ilham almak, birikimlerini artırmak ve de sektördeki lider karar vericileri, gıda strateji uzmanlarını, üst düzey ulusal ve uluslararası konuşmacıları, akademisyenleri ve teknoloji alanından konuşmacıları dinlemek isteyen herkesi WorldFood İstanbul'a davet ediyoruz." diyor.

Katılımcıların ihracat potansiyellerini artırmaya yönelik Hosted Buyer (Alım Heyeti) programını bu sene de tekrarlayacaklarını dile getiren Benbanaste, bu sene Suudi Arabistan, Irak, Almanya, Belçika, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, İran, İngiltere, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerden yaklaşık 25-30 alıcıyı çağırmayı hedeflediklerini de söylüyor.

Fuar, 4 gün süresince içecek, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, yaş meyve ve sebze, deniz ürünleri, dondurulmuş ürünler, temel gıdalar ve yağlar, şekerli mamuller, unlu mamuller ve kuruyemiş ve gıda katkı maddeleri başta olmak üzere pek çok ürünün yer alacağı katılımcı profiline ev sahipliği yapacak.