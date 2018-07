Yalova Müzik Festivali 2 Ağustos'ta

09 Temmuz 2018

2-5 Ağustos tarihleri arasında Kaptan Yapım Organizasyon tarafından düzenlenecek olan Yalova Müzik Festivali 2018, Türk rock ve alternatif müziğin temsilcilerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

2 Ağustos akşamı bir parti ile açılacak ve 3 gün boyunca Yalova sahilinde yer alacak olan "Yalova Müzik Festivali"nde 30'a yakın performans ve eğlenceli etkinlikler gerçekleşecek.

Haluk Levent, Manuş Baba, Aylin Aslım, Şebnem Ferah, Bülent Ortaçgil, Redd, Teoman, Ceylan Ertem, Can Gox ve İstanbul Arabesque Project gibi isimlerin sahne alacağı festival, 4 bin kişilik kamp, 20 bin kişilik izleyici kapasitesine sahip…

Festivalin gün gün programı şöyle:

2 Ağustos

Açılış Partisi

3 Ağustos

Haluk Levent, Manuş Baba, Aylin Aslım, Gazapizm, Can Gox, İstanbul Arabesque Project, Keti, Dejavu Fead ve Derdiyok Ali, Fezadan, Mert Erşahin.

4 Ağustos

Şebnem Ferah, Bülent Ortaçgil, Redd, Melek Mosso, Murat İlkan&Metin Türkcan, Timsahın Gözyaşları, Necati ve Saykolar, Vera, Naz Ölçal, Barlas Tan Özemek.

5 Ağustos

Teoman, Ceylan Ertem, Adamlar, Ahmet Aslan, Sena Şener, Emir Can İğrek, Sözeri, Teneke Trampet, Can Kazaz, Can Oflaz…