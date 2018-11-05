Yapı Kredi Kültür Sanat bu ayki programı açıklandı

05 Kasım 2018

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın yeni sezon programı açıklandı. Kasım ayında iki yeni sergiye ev sahipliği yapacak olan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ın bu ayki programında sanattan psikolojiye, bilimden edebiyata farklı konular işleniyor.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan "İşim Gücüm Budur Benim" kitabından ve kitabın yarattığı tartışmalardan yola çıkarak düşüncelerini okurlarıyla paylaşıyor. 7 Kasım Çarşamba günü, saat 18:30'da gerçekleşecek olan Yazarın Gözünden söyleşisi Loca'da yapılacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat, 2018'in Troya Yılı ilan edilmesi vesilesiyle bir konferans düzenliyor. 9 Kasım Cuma günü, saat: 18:30'da Loca'da gerçekleştirilecek olan Troya: Arkeolojiden Mitolojiye Bir Kentin Öyküsü konferansının konuşmacısı Prof. Dr. Rüstem Aslan. 2013 yılından bu yana Troya kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Rüstem Aslan, bu konferansta arkeoloji ve mitoloji arasındaki geçişliliği ele alacak.

Müzikolog Filiz Ali'nin Ayvalık'ta bir "müzik akademisi" kurma hayali ile başlayan Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA), tam yirmi yıldır her yaz farklı branşlarda uluslararası alanda tanınan usta müzisyenlerle genç müzisyenleri Ayvalık'ta bir araya getiriyor. Öğrencileri, gönüllüleri ve destekçileriyle yoluna devam eden AIMA; 20. yılını, tüm bu serüveni anlatan İki Elin Sesi belgeseliyle kutluyor. Belgeselin gösterimi 16 Kasım 2018 Cuma günü, saat 19:30'da Loca'da yapılacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat, Geleneksel Sanatlar Derneği'nin işbirliğiyle "Geleneksel Sanatlar Konuşmaları" dizisini sunuyor. Tombak sanatının Osmanlı'ya özgü nadide örneklerini izleyicilerle buluşturan "Tombak: Altından Süzülen Zarafet" sergisi dolayısıyla düzenlenen konuşmaların ilkinin başlığı Geleneksel Sanatlarda Terminoloji. 23 Kasım Cuma günü, saat 18:30'da Loca'da düzenlenecek olan seminerin konuşmacıları Uğur Derman, Hilal Kazan ve Fatih Özkafa.

Fotoğrafçı-yazar Lütfi Özgünaydın, Yapı Kredi Kültür Sanat'ta, Zülfü Livaneli'nin yaşamından kesitleri fotoğraflar eşliğinde sergileyecek. 28 Kasım 2018 Çarşamba günü, saat 19:30'da Loca'da düzenlenecek olan gösteri/söyleşide yapılacak sunumun ardından Özgünaydın, Zülfü Livaneli'yle yaşamı ve kitapları üzerine bir söyleşi yapacak.

Konser

Yapı Kredi Kültür Sanat ve Bahçeşehir Üniversitesi/Bauart'ın ortak projesi olan "Ender Sesler" konser dizisinin ikincisinde TÖZ Trio sahneye çıkıyor. Tamer Temel, Ercüment Orkut ve Cem Aksel'den oluşan TÖZ, 29 Kasım Perşembe günü, saat: 20:00'da Loca'da kısa bir süre önce çıkan ilk albümündeki parçaları seslendirecek. Konserin biletleri Biletix'te.

İmza

Kısa bir süre önce ilk kitabı Bir Dükkânı Beklemek, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Uğur Nazlıcan, bu ay Oda'nın konuğu olacak. Nazlıcan, 27 Kasım Salı günü, saat: 17:00'da okuyucularıyla bir araya gelecek, kitaplarını imzalayacak.

Sergi

Yapı Kredi Kültür Sanat, modern Türk şiirinin en önemli temsilcilerinden biri olan İlhan Berk'in (18 Kasım 1918, Manisa - 28 Ağustos 2008, Bodrum) 100. yaşını bir sergiyle kutluyor. 21 Kasım - 20 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak olan "Şiir Her Yerdedir - İlhan Berk 100 Yaşında" sergisi bağlamında aynı gün bir de sempozyum düzenlenecek.

Yapı Kredi Müzesi, 21 Kasım - 28 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenleyeceği "Tombak: Altından Süzülen Zarafet" sergisiyle unutulmuş bir sanat dalını ve gizli kalmış bir hazineyi ziyaretçileriyle buluşturuyor. Sergi müze'nin kendi koleksiyonundaki tombaklardan yola çıkarak hazırladığı ve Topkapı Sarayı, Sadberk Hanım Müzesi, Harbiye Askeri Müzesi gibi müzelerden ve Türkiye'nin önemli özel koleksiyonerlerinden ödünç aldığı sergi 136 adet tombak parçadan oluşuyor.