Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’tan iki sergi

13 Mayıs 2019

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 17 Mayıs’ta iki sergi açıyor: Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’daki günlerini ziyaretçilerle buluşturacak “Hoş Geldin Gazi - Atatürk’ün İstanbul Günleri (1927 – 1938)” sergisi ve Türk karikatür sanatının modernleşme dönemi öncülerinden Turhan Selçuk’un yapıtlarını geçmişten günümüze bütün dönemleriyle anlatan “Turhan Selçuk Retrospektifi” sergisi.

Hoş Geldin Gazi

Hoş Geldin Gazi - Atatürk’ün İstanbul Günleri (1927 – 1938) sergisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ilk kez İstanbul’a geldiği 1 Temmuz 1927 yılından Dolmabahçe Sarayı’nda hayatını kaybettiği 10 Kasım 1938’e kadar İstanbul’da geçirdiği günlerin fotoğrafları ve hikâyelerini kronolojik bir bütünlük içinde ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Küratörlüğünü Cengiz Kahraman’ın yaptığı sergide yer alan fotoğrafların tamamı Yapı Kredi Tarihi Arşivi Selahattin Giz Koleksiyonu’ndaki negatif ve fotoğraflar arasından seçildi. Dönemin foto muhabirleri, Cumhuriyet gazetesinden Namık Görgüç ve Selahattin Giz, Son Posta gazetesinden Cemal Göral, Akşam gazetesinden Faik Şenol, Tan gazetesinden Hilmi Şahenk‘in çektiği bu tarihi fotoğraflar gazetelerden günü gününe derlenen hikâyeleriyle birlikte ilk kez sunuluyor.

Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat bünyesinde bulunan Yapı Kredi Müzesi’nde düzenlenen sergi, 10 Kasım’a kadar ziyaret edilebilir.

Turhan Selçuk retrospektifi

17 Mayıs - 9 Ağustos tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Galeri katında ziyaret edilebilecek olan Turhan Selçuk Retrospektifi sergisi, 1940’larda başlayıp 2000’li yıllara dek Selçuk’un yetmiş yıllık sanat yaşamının bütün dönemlerinden çizgileri bir araya getiriyor.

Odağında Turhan Selçuk’un “Halkını seven her dürüst ve namuslu kişide az çok Abdülcanbaz’lık vardır” diye tanımladığı ünlü tiplemesi Abdülcanbaz’ın yer aldığı sergide ayrıca 400 civarında orijinal eser, karikatür ve mizah dergileri, Abdülcanbaz kitapları ve afişleri, kendi yaptığı satranç takımı ve Nasrettin Hoca hatıra parası, posta pulu, Abdülcanbaz resimli sigara tabakası, kapak resimlerini çizdiği kitaplar, çeşitli portre fotoğrafları ve gazete kupürleri gibi koleksiyon parçaları yer alıyor.