ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C
  • Haberler
  • Ehlikeyf
  • Yatlar, konuklarıyla birlikte yarıştı; The Bodrum Cup sona erdi

Yatlar, konuklarıyla birlikte yarıştı; The Bodrum Cup sona erdi

The Bodrum Cup, yatların konuklarıyla birlikte yarışabildikleri dünyadaki ender regattalardan birisi. Bu sayede denizi seven, ancak hayatında daha önce hiç yelken sporu yapmamış kişiler de bu heyecanı birebir deneyimleme fırsatı bulabiliyorlar.

Yatlar, konuklarıyla birlikte yarıştı; The Bodrum Cup sona erdi
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.

Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.

eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.