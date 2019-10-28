Yatlar, konuklarıyla birlikte yarıştı; The Bodrum Cup sona erdi
The Bodrum Cup, yatların konuklarıyla birlikte yarışabildikleri dünyadaki ender regattalardan birisi. Bu sayede denizi seven, ancak hayatında daha önce hiç yelken sporu yapmamış kişiler de bu heyecanı birebir deneyimleme fırsatı bulabiliyorlar.
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