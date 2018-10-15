Yayıncılarımız eserlerini dünyaya sergiledi

15 Ekim 2018

Frankfurt Kitap Fuarı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından toplam 320 metrekarelik alana yayılan "Türkiye Ulusal Standı" ve "Çocuk Yayınları Standı"nda 30 yayıncı kitaplarını sergiledi… Yayıncılık sektörümüze İstanbul Ticaret Odası'ndan da (İTO) 10 yayıncımızın kitaplarını standında sergileyerek destek geldi. İBB Kültür A. Ş., Zeytinburnu Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi fuara katılan kuruluşlar arasında yer aldı. 7 ajans, 6 matbaa da fuar katılımcıları arasındaydı. Fuar ziyaretçileri arasında 100'e yakın Türk yayıncı da bulunuyordu.

Türkiye Ulusal Standı açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve yayıncı birlikleri temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Gönül seferberliği çıkarması"

Bakan Yardımcısı Dursun, açılışta yaptığı konuşmada fuarı çok önemsediklerini belirterek, "Türkiye olarak Almanya'ya kitap üzerinden bir gönül seferberliği çıkarması yaptık" dedi.

Dursun, Türkiye'nin sahip olduğu önemli kültür miraslarına dikkati çekerek, "Buraya bir kültür seferberliği için, bir kültürel açılım için gelmiş bulunmaktayız. Bütün yayıncılarımızın çok mutlu olduklarını, yüzlerinin güldüklerini görmüş olduk" şeklinde konuştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) da fuarda 12. kez yer aldı. İTO, İstanbul ve Türkiye yayıncılık sektörünü tanıtmasının yanı sıra 10 yayınevinin de kitaplarını sergiledi.

Kalkınmanın iki temeli

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay yaptığı açıklamada, ticaret ve kültürü, kalkınmanın iki temel direği olarak gördüklerini söyledi. Kuralay, şöyle devam etti:

"İş dünyasına yön veren bir meslek örgütü olarak, ticaretin olmazsa olmazı olarak kültürü görüyoruz. Bu yüzden 1882'de kurulduktan sonra ilk işlerimizden biri kitap yayımlamak olmuştur. Kültürün katma değerini ölçmek mümkün değil. Biliyoruz ki kültür ülkenin geleceğine yatırımdır. Bu inancımız sebebiyledir ki İstanbul Ticaret Odası olarak 12 yıldır dünyanın en büyük kitap fuarı Frankfurt Kitap Fuarı'nda sektörümüzle birlikteyiz."

Kuralay, Türkiye'nin diğer ülkelere içerik satma konusunda daha aktif hale geldiğine işaret ederek, "Türk yayıncılık ekosistemi 2,5 milyar doları bulan pazar hacmiyle hızla büyüyor. Türk yayıncıları olarak 2022 yılında 356 milyar dolara ulaşması beklenen global kitap pazarından daha fazla pay almak istiyoruz" diye konuştu.

Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılış gününde İBB Kültür AŞ tarafından tarihçi- yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Türkoloji Profesörü François Georgeon'in konuşmacı olarak katıldığı "Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya Etkisi" konulu bir söyleşi gerçekleştirildi.

Yine aynı gün, şef Refika Birgül de Türk geleneksel mutfağından hazırladığı yemekleri katılımcılara ikram etti.

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