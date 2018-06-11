Yaz aylarında yemek alışkanlıkları nasıl değişiyor?

11 Haziran 2018

Sosyal medya kullanıcıları ve Meal Box abonelerinin katılımıyla yapılan Yaz Dönemi Beslenme Alışkanlıkları araştırması sonuçlandı. Araştırmaya göre insanlar yaz aylarında öğün dengesini koruyor, zeytinyağlı yemekleri tercih ediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte tüketicilerin beslenme alışkanlıklarında önemli değişiklikler göze çarpıyor. Yaz Dönemi Beslenme Alışkanlıkları araştırması, her iki tüketiciden birinin yaz döneminde sadece ev yemeğini tercih ettiğini gösteriyor. Fastfood ile beslenenlerin oranı yüzde 2 ile sınırlı kalırken, hem ev yemeği hem fast food yiyenlerin oranı yüzde 43 olarak gözleniyor.

Ofis çalışanlarının yaz mevsiminde yemek alışkanlıklarına da ışık tutan araştırmada, yaz aylarında yemek için dışarı çıkan çalışanların oranı yüzde 34,6 olarak belirlenirken, her dört katılımcıdan biri ofiste yemeyi tercih ediyor. Katılımcıların yüzde 36,1'i ise bazen dışarıda bazen ofiste yediğini belirtiyor.

Zeytinyağlılar ilk sırada geliyor

Şehir yaşamında beslenme bilincinin artması, yaz aylarında daha hafif öğünlerin tercih edilmesinde önemli rol oynuyor. Ankete göre yaz aylarında ev yemeğinde en yaygın tercih edilen menüler yüzde 66,5 ile zeytinyağlı yemeklerden oluşuyor. Salatalar yüzde 53 ile ikinci sırada gelirken sulu yemekler ise yüzde 51,5 ile üçüncü sırada yer alıyor. Ev yemeklerinde karbonhidratlı yemekleri tercih edenlerin oranı yüzde 11 olarak belirlenirken, ızgara çeşitleri isteyenler ise yüzde 3 ile sınırlı kalıyor.

Yapılan ankette ayrıca sağlıklı öğün alışkanlıklarının yaz döneminde de büyük oranda korunduğu gözleniyor. Katılımcıların yüzde 60'ı günde üç öğün yediğini belirtirken dört veya daha fazla öğün yiyenlerin oranı yüzde 15'e ulaşıyor. Her dört katılımcıdan biri ise günü iki öğünle geçiriyor. Ayrıca, katılımcıların yüzde 36'sı "Yazın diyet ürünleri tercih ediyor musunuz?" sorusuna olumlu yanıt verirken, yüzde 28 diyet ürün tercih etmediğini belirtiyor. Geri kalan yüzde 36 ise bazen diyet ürün tükettiğini ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 24,4'ü yaz döneminde diyet yapmaya başladığını belirtirken, "Diyet yapmıyorum ama yediklerime dikkat ediyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 60'a varıyor.

Çay ve kahve vazgeçilmez

"Yazın hangi içecekleri tüketiyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtlara göre yüzde 86 ile en yaygın tüketilen içecek su olurken, bunu yüzde 38 ile çay/kahve izliyor. Meyve suyu yüzde 16, asitli içecekler yüzde 14 ve ayran ise yüzde 1,5 oranında tercih ediliyor.