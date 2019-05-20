Yaz mevsimine 47. kez festivalle “merhaba” diyeceğiz
İstanbul Müzik Festivali, Barok müziğin önemli isimlerinden 20. yüzyılın en çarpıcı bestecilerine, cazdan Osmanlı klasik müzik geleneğinin zenginliklerine 150 eseri 15 farklı mekânda 22 konserle sahnelere taşıyor.
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