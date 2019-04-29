29 Nisan 2019

Vehbi Koç Vakfı’nın 1980 yılında ülkemize kazandırdığı ilklerden biri olan Sadberk Hanım Müzesi, Vakfın 50. kuruluş yıldönümü vesilesi ile kitap sanatları ve hat koleksiyonundan özel bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor.

Müzenin koleksiyonları arasında önemli bir yer oluşturan kitap sanatları ve hat eserleri, “Yazıda Ahenk ve Renk” isimli kapsamlı bir yayın çalışmasında bir araya getirilirken, koleksiyondan seçilen sanatlı kitaplar, belgeler ve hüsn-i hatlar, 22 Aralık tarihine kadar Sadberk Hanım Müzesi’nde sergileniyor. Kitap sanatları konusunda uzman Prof. Dr. Zeren Tanındı, yarım asırlık bilgi birikimi ile 362 eserden oluşan “Yazıda Âhenk ve Renk” çalışmasını yayına hazırlarken, 200 eseri içeren serginin küratörlüğünü de üstlenmiş.

Koleksiyon, 915 eserden oluşuyor

Sadberk Hanım Müzesi Müdürü Hülya Bilgi, Osmanlı vakıflarının en önemli belgeleri olan vakfiyelerin gerek kitap, gerekse tomar şeklindeki örneklerinin ilk defa bu seçki ile sergileneceğini belirtti. Hülya Bilgi, “Müzemiz bünyesinde, nâdîde el yazması Kur’ân-ı Kerîm, dua kitapları, ferman, berat ve vakfiye gibi belgeler ile Osmanlı döneminin ünlü hattatlarının elinden çıkma Hilye-i Şerif, veciz sözleri ve duaları içeren hüsn-i hat levhalardan oluşan toplam 915 eser bulunuyor” dedi.

Prof. Dr. Zeren Tanındı da, “Yazıda Âhenk ve Renk” sergisi ve yayın çalışmasında, Osmanlı dönemine ait kıyafet albümü ve padişah portrelerini içeren kitapları da kapsayan 15’inci yüzyıldan 19. yüzyıl sonlarına kadar pek çok eserin yer aldığını belirtti. Prof. Dr. Tanındı sözlerine şöyle devam etti: “Bu eserlerin çoğu Osmanlı hattatlarının 15. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl ilk yarısına kadarki zaman diliminde yazı üslup özellikleri konusunda bilgi vermekle kalmaz, taşıdıkları imzalar sayesinde üstat hattat, ressam ve müzehhipleri tanımamızı da sağlar.”

“Yazıda Ahenk ve Renk” Sergisi, Çarşamba günleri hariç her gün 10:00-17:00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.