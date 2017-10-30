Yedi kadından yedi bölgenin yemekleri…

30 Ekim 2017

Grundig, ana sponsoru olduğu İstanbul'daki uluslararası yemek konferansı "YEDİ"de "Gıdayı israf etmek, hayatı israf etmektir" sloganıyla özel bir yemek etkinliği gerçekleştirdi. "Ruhun Doysun" yemeğinde ünlü şeflerin yardımcı olduğu 7 kadın, Türkiye'nin 7 bölgesinden tarifler pişirdi.

Şefler, Anadolu mutfağından başta bayat ekmekler olmak üzere artan gıdaları değerlendiren geleneksel tarifler seçti. Pişirilen yemeklerde, sebze ve meyvelerin kuruları ya da kabuk ve sap kısımları da değerlendirildi.

İç Anadolu yöresinden fasulye kurusu kavurması bayat pidelerin kullanıldığı küflü peynirli tirit, Marmara bölgesinden bayat ekmeklerle yapılan pisik köftesi ve ekmek tatlısı, Karadeniz'den karpuz kabuğu yemeği ve salatalık kabuğu kurusu kavurması, Doğu Anadolu'dan labada otlarının kullanıldığı çorba, yabani erik ve ekmekle yapılan tamas, Güney Doğu Anadolu mutfağından artan kemiklerin değerlendirildiği hades çorbası ve Ege bölgesinden yabani ot kavurma etkinlikte pişirilen yemeklerden bazılarıydı.

"Ruhun Doysun" projesi

Grundig markası, doğayla bütünleşmiş, sürdürülebilir bir yaşama ilham vermek ve gıda israfını azaltıp bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılmasına yardımcı olmak için Türkiye'de Ruhun Doysun projesini yürütüyor. Şef Mehmet Gürs ile işbirliği yapılan proje kapsamında bir video serisi hazırlandı. Grundig, "Gıdaya Saygı-Respect Food" felsefesiyle şef Massimo Bottura'nın gıda israfıyla mücadele amaçlayan "Food for Soul" girişimine de destek veriyor. Bu girişim çerçevesinde bir yılda açılan aşevleri ve yapılan yemek etkinliklerinde 25 ton gıda israftan kurtarıldı.

"YEDİ" hakkında

Üçüncüsü düzenlenen "YEDİ" konferansında dünyada gastronomi alanında öne çıkan konular tartışıldı. Bu yıl Sakıp Sabancı Müzesi'nde "Yok olma" temasıyla yapılan konferansa gastronomi, çevre ve sivil toplum alanlarında önde gelen isimler ve düşünce liderleri katıldı; çevresel, kültürel çeşitliliği koruma ve sürdürme konusu ele alındı. "Türkiye'nin yedi bölgesi, İstanbul'un yedi tepesi yemek yedi"den adını alan YEDİ "Ruhun Doysun" yemeğinin şefleri ve yemekleri şöyleydi:

Güler Zerger / Doğu Anadolu Mutfağı: Labada Çorbası, Tamas, Kızılcık Hoşafı

Ahsen Toktay/ İç Anadolu Mutfağı: Fasulye Kurusu Kavurması, Konya Küflü Peynirli Tirit

Ayşe Tükrükçü / Marmara Bölgesi: Pisik Köftesi, Ekmek Tatlısı

Asuman Albayrak /Karadeniz Mutfağı: Patates Bastı, Karpuz Kabuğu Yemeği, Salatalık Kabuğu Kurusu Kavurması, Hitit mutfağından Yağlı Börek

Münevver Aslanhan/ Güney Doğu Anadolu Mutfağı: Hades Çorbası, Sırmast, Nardan Aşı

Ümit Hamlacıbaşı/ Ege Bölgesi: Çullama, Ot Kavurma, Asma Yapraklı Pilav, Şıralı Halka

Nadya Turunç / Akdeniz Bölgesi: Kemik Suyuna Papara

Yardımcılar Şemsa Denizsel, Maksut Aşkar, Yılmaz Öztürk, Seray Öztürk, Mustafa Otlar, Zeynep Moroğlu, Fatma Yıldırım,,,