Yemek Oscar'larında bir Türk!

04 Haziran 2018

Gastronomi dünyasının Oscar'ı olarak nitelendirilen Bocuse d'Or'un Avrupa elemelerinde Türkiye'yi Şef Mutlu Şevket Yılmaz ve ekibi temsil edecek. Ülkesinde en iyi seçilen 20 şefin tekniklerini ve yaratıcılık hünerlerini sergileyeceği Bocuse d'Or Avrupa Elemeleri, 11 - 12 Haziran tarihlerinde Torino'da gerçekleştirilecek. Yarışmada dereceye giren ilk 10 şef, gastronomi fuarı Sirha kapsamında gerçekleşecek olan Bocuse d'Or dünya finallerinde yarışmaya hak kazanacak.

Gastronometro'da geçtiğimiz günlerde Mutlu Şevket Yılmaz'ın yarışacak mönüsünden esintiler taşıyan bir yemek düzenlendi… Mutlu Şef'in bize özel mönüsü, fırınlanmış domates ve ızgara kuşkonmaz tartar, yumurta kreması, sünger kek ve mantar suyu ile burrata peynir ve trüf tabağı ile başladı… Ödemiş patates ve Ege sultani asma yaprağı sos ile düşük ısıda pişirilmiş kalkan balığı filetosundan sonra ana yemek sunuldu…. Siyah sarımsaklı mıhlama ile doldurulmuş çıtır patates, kök bebek sebzeler ve dağ kekiği sosu eşliğinde aktif kömürlü mozaik bonfile, antik çağlara gönderme yapıyordu… Pişirme tekniği son derece iyi uygulanmış, çatalla kesilecek kıvamda bir et önümüze gelmişti… Finalde marine beyaz kuşkonmaz, çilek carpaccio, Dartça badem dondurması ve Kavala kurabiye ile servis edildi…

5 kıta 63 ülke

İlk olarak 1987 yılında düzenlenen ve Şefler Olimpiyatı olarak da anılan Bocuse d'Or, 5 kıtanın ve 63 ülkenin en iyi şeflerini bir araya getiriyor. 2013 yılında ilk kez Türkiye'de de düzenlenmeye başlanan yarışma Türkiye'nin ürünlerini, üreticilerini ve şeflerini uluslararası platformlarda öne çıkarmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl, HORECA (Hotel, Restaurant, Cafe) sektörünün buluşma noktalarından Sirha İstanbul Fuarı kapsamında düzenlenen Bocuse d'Or ülke elemelerinde birinciliği alan Şef Mutlu Şevket Yılmaz, Avrupa finallerinde ilk 10'a girdiği takdirde, 2019 yılında Sirha Lyon esnasında düzenlenecek olan Bocuse d'Or dünya finallerine ilk Türk olarak gitmeye hak kazanacak.

İkinci defa Bocuse d'Or Avrupa elemelerine katılacak olan Şef Mutlu Şevket Yılmaz, komisi Kıvanç Karagöl ve koçu Gastronometro Eğitmen Şefi Vedat Demir ile Gastronometro'da, yarışma mutfağının birebir ölçü ve standartlarında hazırlanan özel mutfakta antrenmanlarını sürdürüyor. Ekip, yarışma boyunca koçların yönlendirmesi, komilerin de yardımıyla hazırlanacak olan et ve sebze ürünlerinden oluşan yemekleri jüriye beğendirmek için 5 saat 35 dakika boyunca çalışacak.

Türkiye'den lezzetler

Metro Türkiye Ana Sponsorluğu ve Ürün Sponsorluğunda, Sirha İstanbul ve Bocuse d'Or Türkiye Akademi'nin de katkılarıyla Türkiye'yi uluslararası platformda temsil edecek Şef Mutlu Şevket Yılmaz ve ekibi Türkiye lezzetlerine de yer verecek. Zeytinyağlı dolma tekniği kullanarak yarışmada garnitür olarak domates dolması hazırlanacak. Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı, Ödemiş patatesi ve Anadolu topraklarından gelen sumak da kullanılarak Türk mutfağında önemli yere sahip malzemeler dünyaya tanıtılmış olacak.

Metro Türkiye'nin Pazarlama ve Marka İletişimi Grup Müdürü, Aylin Mutlu; "İnanıyoruz ki, bu tür yarışmalar sayesinde hem genç ve yetenekli şeflerimiz dünya arenasında tanınmaya devam edecek, hem de Türk mutfağını dünyaya tanıtacaklar" diyor. Metro Türkiye Operasyon Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Christophe Barret ise Bocuse d'Or Türkiye'nin Ana Sponsorluğunu ve Ürün Tedarik Sponsorluğunu üstleniyor olmaktan, Türk şeflerini ve Türk mutfağını bu uluslararası platforma taşıyor olmaktan dolayı duyduğu gururu vurguluyor.

2012 yılından beri Bocuse d'Or'un Türkiye resmi temsilcisi olarak faaliyet gösteren Bocuse d'Or Türkiye Akademi'nin başkanı Şef Rudolf Van Nunen de yarışmada diğer ülke akademi başkanlarıyla birlikte jüri olarak görev alacak.