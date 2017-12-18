"Yemek ve Kültür" 50. sayıya ulaştı!

18 Aralık 2017

Yaşadığımız coğrafyayla birlikte dünya mutfak kültürünün tarihini, tanıtımını, araştırmasını, arkeolojisini, lezzetini sunmayı hedefleyen Yemek ve Kültür dergisi 50. sayısına ulaştı.

Başlangıcından bu yana yayımlanan yazılardan yapılan bir derlemeyle oluşturulan özel seçki sayısında, Sami Zubaida, Günay Kut, Turgut Kut, Musa Dağdeviren, Charles Perry, Hakan Kaynar, Özge Samancı, Marie Hélène Sauner Leroy, Arif Bilgin, Marianna Yerasimos, M. Bülent Varlık ve François Georgeon'un yazıları yer alıyor.

Önceden yayımlanan yazıların yanı sıra 50 sayıya özel yazı kaleme alan yazarlardan Hilmi Yavuz, Atatürk'ün sofralarıyla başladığı yazısını edebiyat sofralarıyla sonlandırıyor ve geçmişteki birçok mekânın yanında unutulmaz edebiyatçılarımızı da anıyor.

Selim İleri ve Artun Ünsal

Okurlarının Oburcuk'u hatırlayacakları Selim İleri, geçmiş zaman masalarında dolaşıyor ve "rüzgârla giden" anılar, yıllar, sesler, satırlar arasından özel sofraların, özel tatlarını sunuyor.

Artun Ünsal Yemek ve Kültür'ün 50. sayısını kutlarken daha yapılması gerekenlere dair hatırlatmalarda bulunuyor ve "cinsellik ve sofra"yla ilgili muzip yazısında tüketim kültürünün insanları ne hâllere soktuğuna dair saptamalarda bulunuyor.

Evangelia Balta ise mutfağın sınırlarını aşan yemek kültürünü, Türk-Yunan yemekleri arasında, "aynı yemeklere verilmiş aynı isimler" paralelinde anlatıyor.

Çizimler de yer alıyor

Pelin Özer, 147 yıldır yaşayan bir tadın; Vefa Bozacısı'nın sahiplerinden Sadık Vefa ile yaptığı söyleşide, dokuz bin yıllık mazisi olan bir yolculuğa çıkarıyor okuru. Süleyman Bulut "Çimdik", Zeliha Özkan "sinema", Alp Türkmenoğlu "kitap", Süleyman Bulut "Bilmece Mutfağı" bölümlerini bu sayıda da sürdürüyorlar. Tan Oral, İmam Cici, Muhammet Şengöz ve Hakan Tüzün Şengün 50. sayıda da çizimleriyle yer alıyorlar.