Yemek ve Kültür’le “tadında” bir sonbahar
Yemek ve Kültür’ün sonbahar sayısında aralarında Enis Batur’un öğretim üyelerinden konu başlıklarına dek bir Yemek Fakültesi önerisinin de bulunduğu gastronomi kültürü üzerine yazılar yer alıyor.
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