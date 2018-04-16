Yemeklerde, çayda, hastalıklarda: Zerdeçal

16 Nisan 2018

Güçlü miktarda E ve C vitamini içeren curcumin benzeri bileşikleriyle bilimsel araştırmalara konu olan ve hakkında 10 binden fazla makale yazılan zerdeçal, uzmanlar tarafından hastalıklara karşı doğal bir zırh olarak tanımlanıyor.

Yemeklere katılan, çay olarak içilebilen zerdeçalla ilgili çalışmalarda MD. Anderson Cancer Center, UCLA Neurology Department gibi önemli araştırma merkezlerinin imzasını görüyoruz. Hint safranı olarak da tanınan, görünüşü köriye ve safrana benzeyen zerdeçal, medikal özellikli baharatlar arasında gösteriliyor. Hint ve Uzak Doğu yemeklerinde sık sık kullanılıyor…

Antienflumatuar (iltihap azaltıcı) ve antioksidan etkisi olduğu da söylenen zerdeçal, Peru Ticaret Ataşesi Fernando Albareda, CarrefourSA Kategori Gıda Genel Müdür Yardımcısı Ayşin Işıkgece, İdeal Tarım Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki Birincioğlu ile Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli ve şef Vedat Başaran katıldığı bir davetle anlatıldı…

Davette konuşan Peru Ticaret Ataşesi Fernando Albareda, Peru'nun biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekerek sağlıklı yaşamla özdeşleşen birçok tarımsal ürüne sahip olduklarını söyledi.

Albareda, "Yüzyıllardır iyileştirici özellikleri için kullanılan çok eski bir kök bitki olan zerdeçalı sunuyoruz. Peru'da geleneksel tıbbi tedavide kullanılan çiğ zerdeçal suyu, mide asidi seviyesini düzenler ve hazımsızlığa iyi gelir. Ayrıca çiğ zerdeçal kan temizleyici olarak kullanılır. Aynı zamanda bir Amazon yemeği olan guisador'un yerine ve yine Juane olarak bilinen çok özel yemeklerin çeşnilendirilmesinde kullanılır" dedi.

Peru ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi ve tarımsal ürünlerin payıyla ilgili bilgi de veren Albareda, üzüm, yaban mersini, mango, kuşkonmaz ve avokado gibi egzotik ürünlerin yanı sıra Peru'dan ihraç edilen başlıca tarımsal ürünlerin kinoa, enginar konservesi, chia tohumu ve bakliyat olduğunu vurguladı.

Fernando Albareda, taze zerdeçalın ise Peru'nun önemli bir ihraç kalemi olduğunu belirterek 2017 yılında Peru'dan toplam 5.83 milyon dolar değerinde bin 837 ton taze zerdeçal ihracatı yapıldığını söyledi.

Ticaret Ataşesi Albareda Türkiye'ye ise, ilk taze zerdeçal ihracatının bu yılın şubat ayında gerçekleştiğini belirterek tek seferde 20 ton zerdeçal ihracatının yapıldığı bilgisini verdi. Albareda bunun parasal değerinin ise yaklaşık 111bin dolar olduğunu kaydetti.

İdeal Tarım Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki Birincioğlu, "Bugüne kadar az miktarlarda ithal edilen taze zerdeçal sabit giderlerden etkilenerek raflarda çok yüksek fiyatlara satılmaktaydı. CarrefourSA mağazalarında satılmak üzere Peru'dan konteyner bazında zerdeçal ithalatı yaptık. Böylece bir ailenin tüketimi için yeterli olan 100 gram taze zerdeçal artık herkesin ulaşabileceği fiyata 1.5 liraya satılıyor." dedi.

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli ise bu özel meyvenin faydaları hakkında bilgi verdi. Kümeli, taze zerdeçalın curcumin kaynağı doğal antioksidan olduğunu belirterek, "Zerdeçal uzun süredir sindirim sistemi, iltihap giderici ve antioksidan faydaları için kullanılmaktadır. Taze zerdeçalın faydalarının kaynağı, içerdiği curcumin benzeri bileşenler ve uçucu yağlardan oluşan mucizevi bileşenlerdir" şeklinde konuştu.