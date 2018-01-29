Yeni marka kimliğini iyilike adadı

29 Ocak 2018

Adel Kalemcilik, yenilenen Adel markasını iş ve cemiyet dünyasının katıldığı özel bir davetle tanıttı. Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler ev sahipliğinde düzenlenen davete Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Yekta Kopan'nın sunuculuğunu yaptığı gecede iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Türkan Sabancı, Ayşegül Dinçkök, Buket Taşdelen, İsmet Alpagut, Özlem Cankurtaran, Özlem Zehebi, Sevgi Aksoy, Sunay Akın, Defne Samyeli davetliler arasındaydı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Evrim Hizaler, "Dünyadaki en yeni kırtasiye üretim tesisine sahip Adel Kalemcilik olarak Avrupa'nın sayılı üreticilerinden biri konumundayız. Bugüne kadar kendi tasarladığımız ve ürettiğimiz binin üzerindeki yazım, çizim ve boyama gereçleri çeşidi ile Türkiye'de nesillerin gelişimine eşlik ettik. Şimdi ise köklü geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe yepyeni bir adım atıyoruz" dedi.

İyiliğe adanan bir gece

Adel Kalemcilik'in temel değerlerinden biri olduğu vurgulanan "iyilik"e ithafen başlatılan sosyal sorumluluk projesi İyilik Ağacı'nın adımlarından biri de bu gecede atıldı. Ressam Yiğit Yazıcı'nın bu geceye özel hazırladığı "İyilik Ağacı" isimli eseri ÇABA Derneği'nin eğitim projeleri yararına kullanılmak üzere açık artırmaya çıkarıldı.

Beyaz Müzayede Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Karadeniz'in yönettiği müzayedede 70 bin TL'ye satılan eserden elde edilen gelir, Çaba Derneği'ne bağışlandı. ÇABA Derneği, açık artırmadan elde edilen bağışı Elazığ'daki eğitim kompleksi için kullanacağını duyurdu.

Adel Kalemcilik'in yenilenen marka kimliğini anse ettiği gece, Erol Evgin ve What Da Funk grubunun keyifli sahne performansıyla son buldu.