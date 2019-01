Yerelden evrensele bir mönü için arkadaşlarıyla mutfakta…

14 Ocak 2019

Ahmet Can Aras, genç bir şef. Aşçı olmak hayaliyle yanıp tutuşurken uluslararası ticaret okumak durumunda kalıyor. Yurtdışına çalışmaya gidiyor, orada kariyerine inşaat mühendisliğini de katıyor. Ama içine kor düşmüş bir kere; yönünü gastronomiye çeviriyor ve profesyonel aşçılık eğitimi alıyor. Halen Riva’s Moda Butik Hotel’in alt katında yer alan Say Hello Brasserie’de 4 arkadaşıyla mutfağa giriyor ve dana pöçlü dumpling, füme dana yanağı, rezene salatası, kokoreç, kaburga burger, ali nazik, pazı sarma, midye salma gibi lezzetlerle yerelden evrenseli kucaklayan bir kış menüsü hazırlıyor…

Aras, okulla birlikte Lokanta Armut’ta çalışmaya başlıyor. Daha sonra Londra’da 2 Michelin yıldızlı The Ledbury’ye giden Can Aras, Türkiye’ye döndükten sonra orada edindiği mutfak deneyimlerini hayata geçiriyor.

Farklı mutfak teknikleri bir arada

Yemeğin sosyokültürel bir gözlem alanı olduğunu düşünen Aras, dünyadan farklı mutfak tekniklerini Anadolu'nun geleneksel ve artizan ürünleri ile buluşturduğu kış menüsünden bir tadım yaptık geçtiğimiz günlerde.

Füme dana dil, ızgara zeytin, çam fıstığı, köz biber yağı ve bezelye filizi ile humus; Elma, turşulanmış tane hardal, kavrulmuş fındık, bebek turp, portakallı vinaigrette ile rezene salatası; Roka, poloroso, fırın pancar, greyfurt, portakal, elma, ballı hardallı vinaigrette ile kış salatası, Yanık yoğurt, kül kreması ile patlıcan öcce; Karabiga karides, miso anglaise sos, ananas, chilli, kadife yaprağı, Latin yaprağı ile karides tempura; Firik bulgurlu iç pilav, flambeli midye, rezene kreması ile midye salma; Elmalı kereviz püresi, kestane mantarı, jous, glace deviant ile tütsülenmiş dana yanak; Patates cigar, bozalı jous ile dana bonfile; Sote mantar, ıspanak, kahveli ördek jous, bezelye filiz ile tütsülenmiş palamut tattıklarımız arasında yer alıyordu.

Yaratıcı, değişken ve progresif

Can Şef “yaratıcı, değişken ve progresif“ bir mutfağı hedefliyor. Tabaklarını şık sunumlarla hazırlıyor; lezzeti de ekleyerek misafirlerine sunuyor. Vejetaryen ve vegan misafirlerini de düşünen Say Hello Brasserie’nin kış menüsünde tattığımız humus ve kış salatasının yanında Vegan Burger gibi seçenekler de yer alıyor…