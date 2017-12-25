Yılda ortalama bin 250 bardak çay tüketiyoruz

25 Aralık 2017



Ülkelerin çay tüketimi ile ilgili yapılan araştırmalar doğrultusunda ortaya çıkan veriler, çayın en çok tüketildiği ülke olarak 1.8 milyon tonluk çay tüketimiyle Çin'i işaret ediyor. Fakat yıllık kişi başı çay tüketiminde bin 250 bardak ile Türkiye ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'yi sırasıyla Afganistan, Libya, Katar ve İngiltere takip ediyor.

Bu trendi izleyerek Türkiye'de yerli çay mağaza zinciri yaratmak hedefiyle 2013 yılında yola çıkan Demlik Kurucu Ortağı Murat Küçükel, 2 kiosk ile yola çıktıklarını kaydederek şöyle diyor:

"Bugün itibariyle 55 noktaya ulaşan Demlik, 2017 yıl sonunda 60 noktaya ulaşacak. Faaliyetlerini 5 ülkede sürdüren yabancı sermayeli Naska Gıda'dan 2017 yılının 3'üncü çeyreğinde aldığı 30 milyon TL yatırım ile planlı bir büyüme stratejisine odaklanan Demlik, global pazara açılmayı hedefliyor. Markamız, 2019 yılında 10'u yurt dışında olmak üzere 100 noktaya ulaşacak."