Yüzü aşkın ulusal karakter, İstanbul'da Balmumu Müzesi'nde

25 Eylül 2017

Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi artık İstanbul'da. Özdilek Vakfı tarafından ÖzdilekPark İstanbul AVM'de sanatseverlerle buluşan müze, 100'ü aşkın heykele ev sahipliği yapıyor.

Eskişehir'de açıldığı günden bu yana 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, farklı bir konseptle İstanbul'da kapılarını sanatseverlere açtı.

Açılışta konuşan Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek, Yılmaz Büyükerşen ile öğrencisi olduğu yıllardan beri tanıştığını, Büyükerşen'in bilim insanı olmasının ötesinde sanat aşkıyla böylesine önemli projelerin altına imza atmasının çok değerli olduğunu söyledi.

"Desteklemekten gurur duyuyoruz"

Büyükerşen'in Eskişehir'de açtığı balmumu heykel müzesini İstanbul'a taşımaktan Özdilek Vakfı olarak çok mutlu olduklarını söyleyen Özdilek, "Özdilek Holding olarak, sanata ve sanatçıya verdiğimiz değeri her platformda dile getiriyor, insanlık tarihinin en eski sanat dallarından biri olan heykel sanatını desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu kapsamda ülkemizde balmumu heykel sanatının yükselip gelişmesi ve uluslararası alanda tanıtımında büyük katkıları bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile ortak bir projeye imza atmaktan mutluyuz. Sanatın toplumun her kesiminde değer görmesi için böylesine projeler önemli. Umarım bizim yaktığımız bu ateş, diğer AVM'lere de sıçrar ve tüm Türkiye sanat kokar" dedi.

"AVM'ler kültür sanat için önemli"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise Eskişehir'deki heykellerin uluslararası karakterler olduğunu, İstanbul'daki müzenin ise Türk siyasetçiler, devlet adamları, sanat, bilim, medya ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluştuğunun altını çizdi. Büyükerşen, 100'ü aşkın heykele ev sahipliği yapan müzenin en önemli eserinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirtti. İstanbul'un sanatın kalbi olduğunu anımsatan Büyükerşen, "AVM'lerin kültür ve sanat eserlerini halka ulaştıracak en önemli alanlardan biri olarak görüyorum. Bu kapsamda Sayın Özdilek ile bu konuyu konuştuk ve öncü bir işin altına imza atmaktan dolayı mutluluklarını dile getirdi. Ve akabinde çalışmalarımız başladı. Çünkü, AVM'lerde şimdiye kadar en önemli kültürel faaliyetimiz sinemalardı" dedi.