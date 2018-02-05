Zoltan Fabri filmleri Akbank Sanat'ta…
Akbank Sanat, Macar Kültür Merkezi'nin katkılarıyla Macar ve dünya sinemasının en önemli yönetmenlerinden Zoltán Fábri'nin filmlerine ev sahipliği yapıyor. Etkinlik kapsamında beş film gösterilecek.
Akbank Sanat, ay içinde Macar Kültür Merkezi'nin katkılarıyla Macar ve dünya sinemasının en önemli yönetmenlerinden Zoltán Fábri'nin filmlerine ev sahipliği yapıyor.
Akbank Sanat Sinema Kuşağı kapsamında düzenlenecek etkinlikte; yönetmenin 1956-1978 yılları arasında çektiği beş film gösterilecek. Macarca orijinal ve Türkçe alt yazılı olarak ücretsiz olarak izlenebilecek etkinlikte 6 Şubat Salı günü "Atlıkarınca", 8 Şubat Perşembe günü "Cehennemde İki Devre", 15 Şubat Perşembe günü "Pal Sokağı Çocukları", 20 Şubat Salı günü "Beşinci Mühür" ve 27 Şubat Salı günü "Macarlar" filmleri saat 19.00'da izleyicilerle buluşacak.
Etkinlik davetiyeleri gösterimlerden bir saat önce Akbank Sanat Danışma'dan temin edilebilecek.