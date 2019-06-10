Zorlu Center’da Açık Hava Etkinlikleri, 13 Haziran’da başlıyor
Eylül sonuna kadar devam edecek Zorlu Center Açık Hava Etkinlikleri’nde; konserlerden, komedi performanslarına, açık hava gösterilerinden, dans gösterilerine kadar birçok etkinlik yer alıyor.
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