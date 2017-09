Zorlu PSM'de Ekim ayı programı belli oldu

25 Eylül 2017

Zorlu PSM, Ekim ayında elektronik Nicolas Jaar, nu-disconun önde gelen adlarından Aeroplane, ABD'li indie/chamber pop ve bossa nova grubu Brazzaville, techno ve deep house'un Meksikalı yansıması DJ Betoko, Jeton Records ve Zorlu PSM işbirliğiyle techno'nun önemli isimlerinden Pig & Dan, yoğun tek kişilik şovuyla adından söz ettiren John Maus, Fransa'nın ünlü sesi Patricia Kaas, electro-pop ve techno'nun dinamik ikilisi HVOB ile & Winston Marshall'ın performanslarına ev sahipliği yapacak.

Yeni sezonda da Zorlu PSM'de sahnelenmeye devam eden Yoldan Çıkan Oyun, 39 Basamak ve çocuk oyunu Karton Şehir tiyatroseverleri ağırlayacak. Ayrıca Movies in Concert serisi kapsamında La La Land filmi, Bolşoy Balesi Gösterimleri kapsamında Hırçın Kız; Royal Opera House Gösterimleri kapsamındaysa Sihirli Flüt ve La Bohème ile daha birçok etkinlik Ekim ayında Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

Program şöyle:

Nicolas Jaar // 3 Ekim Salı //Ana Tiyatro// Sahne üstü ve ayakta // 21.00

Nicolas Jaar, sahne üstü ayakta konser deneyimiyle 3 Ekim'de Zorlu PSM Ana Tiyatro'ya konuk oluyor. Dansın temposunu farklı bir yöne çeken Nicolas Jaar, özgün tarzıyla modern, klasik müzik, caz ve minimal teknodan aldığı ilhamı performanslarında buluşturuyor.

Movies in Concert: La La Land in Concert // 6 Ekim 21.00 - 7 Ekim 20.00, Cuma - Cumartesi // Ana Tiyatro

Movies in Concert serisi, 6 Oscar ödüllü "La La Land in Concert" ile devam ediyor. Filmin dev ekranda gösterimine eşzamanlı olarak Justin Hurwitz imzalı film müziklerinin canlı orkestra tarafından icra edileceği etkinlik, Mercedes Benz ana sponsorluğunda, 6-7 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM Ana Tiyatro'da gerçekleşecek.

Aeroplane // 7 Ekim, Cumartesi // Studio // Kapı açılışı: 22.00

Fransız house müziği ve Balear ritimlerini bir araya getirmesiyle ünlenen, nu-disconun önemli adlarından Aeroplane, Zorlu PSM Studio'da ağırlanıyor. Aeroplane, 7 Ekim'de Zorlu PSM Studio'da.

Brazzaville // 13 Ekim, Cuma // Studio // 21.00

İsmini Kongo'nun başkentinden alan, müziğinde ise tropik ritimlerden bossa nova'ya, kabare pop'tan farklı etnik unsurlara geniş bir yelpaze sunan Brazzaville, 13 Ekim'de Zorlu PSM Studio'da!

Betoko // 20 Ekim, Cuma // Studio // 22.00

Techno ve deep house'un önemli temsilcilerinden Meksikalı DJ Betoko, Zorlu PSM Studio'ya konuk oluyor.

Pig&Dan // 21 Ekim, Cumartesi // Studio // 22.00

New school techno'nun en önemli temsilcilerinde Pig&Dan, Jeton Records işbirliği ile 21 Ekim'de Zorlu PSM Studio'da!

John Maus // 25 Ekim, Çarşamba //21.00

Lo-fi, synth pop ve deneysel pop türündeki parçaları ile adını duyuran Amerikalı müzisyen John Maus, Zorlu PSM Studio'da! Animal Collective, Panda Bear ve Haunted Graffiti gruplarıyla da bilinen John Maus, 25 Ekim'de tek kişilik şovuyla izleyiciler karşısında.

Patricia Kaas // 26 Ekim, Perşembe // Ana Tiyatro // 21.00

Müzik kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen Patricia Kaas, ilk kez 1990 yılında çıktığı turne ve aynı sene yayımlanan "Scene de vie" albümünün etkisiyle uluslararası arenada fark edildi. Sevilen Fransız müzisyen Kaas, Atlantis Yapım işbirliğiyle 26 Ekim'de Zorlu PSM Ana Tiyatro'ya konuk oluyor.

HVOB & Winston Marshall - Silk Tour // 27 Ekim, Cuma // Ana Tiyatro //

Kapı açılış: 21.00

Electro-pop ve techno'nun dinamik ikilisi HVOB, son albümleri Silk'in tanıtım turnesi kapsamında Winston Marshall'ın eşlik edeceği bir performansla 27 Ekim'de Avusturya Kültür Ofisi iş birliğiyle Zorlu PSM'de!

Bolşoy Balesi Gösterimleri: The Taming of the Shrew (Hırçın Kız) // 8 Ekim, Pazar // Studio // 16.00

Shakespeare'in ünlü komedisi The Taming of the Shrew'un koreograf Jean-Christophe Maillot tarafından Bolşoy Balesi dansçılarının yorumuyla sunulduğu gösterim, 8 Ekim'de Zorlu PSM Studio'da!

Royal Opera House Gösterimleri: The Magic Flute (Sihirli Flüt) // 23 Ekim, Pazartesi // Studio // 19.00

Mozart'ın operası The Magic Flute, John McFarlane'in setleri, David McVicar'ın prodüksiyonuyla Royal Opera House gösterimleri kapsamında Zorlu PSM Studio'da sanatseverlerle buluşuyor.

Royal Opera House Gösterimleri: La Bohème // 30 Ekim, Pazartesi // Studio // 19.00

Puccini'nin bohem Paris'teki romantik tasvirinin yer aldığı eser La Bohème, Richard Jones yönetmenliğinde sahnelenen Royal Opera House gösterimiyle 30 Ekim'de Zorlu PSM Studio'da!