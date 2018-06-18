Zorlu PSM'de farklı etkinlikler…

18 Haziran 2018

Zorlu PSM yaz boyunca sanatın farklı tonlarına kapı aralamaya devam ediyor. 9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında La Traviata ve Zorba Zorlu PSM'ye konuk olurken; Kuğu Gölü, Royal Opera House gösterimi ile sanatseverlerle AMFI'de buluşuyor. Angus & Julia Stone ve Steven Wilson gibi isimler de Zorlu PSM'de... Temmuz programı şöyle:

La Traviata // 3-4 Temmuz // 20.00

Verdi'nin 165 yıllık eseri La Traviata, dekor ve kostümleriyle son yılların en çok dikkat çeken prodüksiyonuyla İtalya'dan Türkiye'ye konuk oluyor. İtalyan şef Alessandro Cedrone yönetiminde sahnelenecek eser iki gece üst üste İstanbullu seyircilerle buluşuyor.

Zorba // 7 Temmuz // 20.00

Nikos Kazancakis'in başyapıtı Zorba, iki sezon kapalı gişe oynadığı Ankara'dan sonra İstanbul seyircisinin yoğun talebi üzerine 7 Temmuz'da Zorlu PSM'de! Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat bulan eser, Şef Bujor Hoinic yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Royal Opera House Gösterimi: Kuğu Gölü // 9 Temmuz // Ücretsiz Etkinlik // 20.00

Çaykovski'nin ilk bale eseri Kuğu Gölü, Royal Opera House'un yorumunun gösterimi, Liam Scarlett'ın koreografisi ve John Mcfarlane'nın tasarımları ile 30 yıldan sonra yeni prodüksiyonuyla Zorlu PSM Amfi'de ücretsiz olarka izleyicileri ile buluşuyor.

Angus & Julia Stone // 11 Temmuz 2018 // 22.15

2006 yılında başladıkları müzik kariyerlerine, sonuncusu geçtiğimiz yıl yayınlanan dört stüdyo albümü ve çok sayıda ödül sığdıran Sydney çıkışlı folk rock ve indie pop ikilisi Angus & Julia Stone, 11 Temmuz'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'ne, hybrid (ayakta ve oturmalı bir arada) formatta konuk olacak.

An Evening with Steven Wilson // 22 Temmuz 2018 // Sahne Üstü Ayakta Konser // 21.00

Günümüz ve tüm progresif rock tarihinin önemli yapı taşlarından Porcupine Tree ile şu ana kadar 10 stüdyo albümüne imza atan Steven Wilson, "Sahne Üstü Ayakta

Konser" deneyimiyle Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Bugüne kadar 4 Grammy adaylığı bulunan; prodüktör olarak da Opeth, Marillion, Orphaned Land, Yoko Ono, Anja Garbarek, Pendulum ve Anathema başta olmak üzere birçok önemli isimle çalışan Wilson beşinci solo albümü "To the Bone"un tanıtım turnesi kapsamında ikinci kez Zorlu PSM'de!