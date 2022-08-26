1 devden 3 dev doğacak, yeşil dönüşüme odaklanacak

Hilal SARI

Thomas Edison’un kurucuları arasında yer aldığı ve internet devleri çağından önce uzun yıllar dünyanın en büyük şirketi unvanını taşıyan General Electric, 2023 yılından itibaren spin-off yöntemiyle 3 yeni şirket kuruyor. 130 yıllık sanayi devinin Başkan Yardımcısı ve Uluslararası (ABD ve Avrupa dışı) Pazarlar Başkan ve CEO’su Nabil Habayeb, GE’nin üç ayrı şirket kurma planlarını DÜNYA’ya anlattı.

“Tüm hükümetler ve tüm coğrafyalar için mevcut öncelikler bizim yaptığımız işler” diyen Habayeb, GE HealthCare ile pandemi sonrası verinin gücünü kullanarak sağlık hizmetlerini daha erişilebilir ve daha kaliteli hale getireceklerini; GE Vernova ile yeşil dönüşüme odaklanacaklarını, GE Aerospace’te ise uçuşun geleceğini şekillendirdiklerini aktardı. “Devletler ve insanlar için en kritik olan işlere odaklanmış durumdayız. Ekonomik veya siyasi koşullar ne olursa olsun, hükümetlerin çözüm bulması gereken alanlar bunlar. Sağlık ve enerji krizleri üç alanda da yeni işbirlikleri getiriyor. Bu spin-off ’larla müşterilere ve pazara daha yakın olacağız ve yeni yapılanma pazarın sesini bize getirecek” diyen Nabayeb, sözlerini “Evet küresel ekonomik görünüm zorlu. Ancak dünyanın daha iyi işlemesine yardımcı olacağız” ifadeleriyle sürdürdü.

Toplam piyasa değeri yaklaşık 85 milyar dolar civarında olan GE’nin marka isimlerini spinoff ’tan çok daha önce açıklamasının nedeni, mevcut marka değerini yeni şirketlere de taşıyabilmek.

SAĞLIK - GE HealthCare

Verinin gücüyle tedavileri kişiselleştirecek

2023 başında tamamlanması beklenen GE HealthCare spin-off ’unda odak yapay zeka ve veri analitiği gibi teknolojilerle sağlık sektöründeki tedavilerin daha ‘kişiselleştirilmiş’ hale getirilmesi. Logosu mor renkteki GE HealthCare, ayrı bir şirket olarak Nasdaq’ta GEHC kodu ile işlem görecek.

ENERJİ - GE Vernova

Enerji darboğazından çıkışa destek olacak

Adını Latince ‘Yeni Yeşil’ anlamına gelen kelimelerden alan ve spin-off ’unun 2023 veya 2024 ve sonrasında gerçekleşmesi beklenen GE Vernova, ‘enerji dönüşümüne’ odaklanacak ve hükümetlerin ve şirketlerin yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak. Logonun rengi de faaliyet alanına da vurgu yapacak şekilde yeşil. Habayeb, Türkiye gibi enerji faturası yüksek ülkelere enerji dönüşümünde nasıl yardımcı olabileceklerine baktıklarını, bu dönüşüme yönelik dekarbonizasyon teknoloji ve çözümlerinin GE Vernova tarafından sağlanacağını aktardı.

HAVACILIK - GE Aerospace

Uçuşun geleceğini şekillendirecek

Askeri ve ticari havacılıkta ‘uçuşun geleceğine’ odaklanacak 3. şirket GE Aerospace’in logosu da rengini (‘atmosfer’ mavisi) gökyüzünden aldı. NASA ile işbirlikleri de bulunan şirket, uçak motorlarını daha verimli hale getirmeye, uçuş faaliyetlerini ise daha çevre dostu yapmaya çalışacak. Habayeb’in aktardığı bilgilere göre, hidrojen ve elektrik enerjisiyle uçabilen uçaklar üzerinde araştırmalar da başlamış durumda.

ABD dışı pazarların payı %60’a ulaştı

2000 yılında GE’nin toplam gelirlerinin yüzde 60’ının ABD’den geldiğini ve yüzde 40’ın dış pazarlarda oluştuğunu aktaran Habayeb, “Bu durum tersine dönmüş durumda. Cironun yüzde 40’ı ABD’den, gerisi diğer pazarlardan” diye konuştu.

2030’da ‘karbon nötr’ olacak

GE, 2030 itibariyle tüm sürdürülebilirlik ürün ve teknolojilerini kendi tesislerine uygulayarak kendi operasyonlarında ‘karbon nötr’ olmayı hedefliyor. Şirketin 2050 için diğer iddialı bir hedefi ise ‘net sıfır’ emisyonlu bir şirket olmak, başka bir deyişle sunduğu tüm ürün ve hizmetlerin müşterilerin karbon emisyonlarının ‘net sıfır’ hedefine ulaşmasına katkı sağlıyor olması.

“Türkiye’de 3 alanda da faaliyetimiz var”

Türkiye’nin ilk yabancı yatırımcısı olan ve 1948'den beri faaliyet gösteren GE'nin Türkiye’de üç faaliyet alanında da üretimi bulunuyor. Uluslararası Pazarlar Başkanı Habayeb, "Pandemi başından bu yana seyahatlerimiz aksadı ve pandemi sonrası Türkiye ilk geldiğim noktalardan biri çünkü organizasyonumuz içinde GE Türkiye aşırı önemli. Yeni şirketlerin üçünün faaliyet alanında da Türkiye’de operasyonlarımız var” diye konuştu.

Habayeb şöyle devam etti: “Yenilenebilir enerji alanında İzmir’de rüzgar türbini üretimimiz var. Havacılık alanında uçak motor parçaları üretiyoruz. Gebze’de şebeke çözümleriyle faaliyet gösteren ve ihracat rekortmeni olmuş tesisimiz var. Sağlık sektöründe de birçok iş yapıyoruz. İşbirliğimiz çok başarılı ve Türkiye çalışanlarımızla gurur duyuyorum. Türkiye ekonomik zorluklardan geçiyor olsa da, Hazine departmanımız dünyada faaliyet gösterdiğimiz birçok ekonomide olduğu gibi, ülkeye göre korumaları (hedge) sağlıyor ve tedarik zincirlerimizde aksama olmaması için çok iyi çalışıyor; operasyonlarımızı yönetebiliyoruz.”