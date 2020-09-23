1 Euro kaç TL? Euro kuru alış ve satış fiyatları
Son zamanlarda TL karşısında ciddi bir yükseliş yaşayan euro yine rekor kırdı. 9.0085 TL ile rekor tazeleyen euro, bugün ise 8,9950 TL'den satılıyor. İşte euro kurunda son durum...
Merkez Bankası'nın perşembe günü toplantıda politika faizinde bir artış beklenmemesinin etkisiyle TL'de satış baskısı artmaya devam ediyor. Son dönemde tarihi zirvelerini gören Euro/TL, dün bir kez daha rekor tazeledi ve 9 liranın üzerine çıktı.
9.0085 TL'e yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran euro bugün ise 8,9950 TL'den satılıyor. Euro alış fiyatı ise 8,9900 TL oldu.
Bugün dolar kuruna bakıldığında ise; ABD Doları 7,6810 TL'den alınırken, 7,6830 TL'den satılıyor. İngiliz Sterlini ise 9,7241 TL'den alınıp, 9,7729 TL'den satılıyor.
İşte 23 Eylül döviz kurları:
ABD Doları: 7,6830
Euro: 7,6830
İngiliz Sterlini: 9,7733
İsviçre Frangı: 8,3570
Çin Yuanı: 1,1333
Kanada Doları: 1,1333
Danimarka Kronu: 1,2089
Romanya Leyi: 1,8510
Suudi Arabistan Riyali: 2,0524
Polonya Zlotisi: 2,0033