1 Euro kaç TL? Euro kuru alış ve satış fiyatları

23 Eylül 2020

Merkez Bankası'nın perşembe günü toplantıda politika faizinde bir artış beklenmemesinin etkisiyle TL'de satış baskısı artmaya devam ediyor. Son dönemde tarihi zirvelerini gören Euro/TL, dün bir kez daha rekor tazeledi ve 9 liranın üzerine çıktı.

9.0085 TL'e yükselerek tüm zamanların rekorunu kıran euro bugün ise 8,9950 TL'den satılıyor. Euro alış fiyatı ise 8,9900 TL oldu.

Bugün dolar kuruna bakıldığında ise; ABD Doları 7,6810 TL'den alınırken, 7,6830 TL'den satılıyor. İngiliz Sterlini ise 9,7241 TL'den alınıp, 9,7729 TL'den satılıyor.

İşte 23 Eylül döviz kurları:

ABD Doları: 7,6830

Euro: 7,6830

İngiliz Sterlini: 9,7733

İsviçre Frangı: 8,3570

Çin Yuanı: 1,1333

Kanada Doları: 1,1333

Danimarka Kronu: 1,2089

Romanya Leyi: 1,8510

Suudi Arabistan Riyali: 2,0524

Polonya Zlotisi: 2,0033

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