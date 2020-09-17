1 gram altın ne kadar? | 17 Eylül gram altın fiyatları

17 Eylül 2020

Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler yakından takip ediyor. Yatırımcılar, bugün gram altın ne kadar, sorusuna yanıt arıyor. Son dönemde güvenli liman olarak görülen altının gram fiyatı 469 lira seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın fiyatının yanı sıra çeyrek altın 773 lira, yarım altın ise 1.546 lira seviyelerinden işlem görüyor. İşte 17 Eylül altın fiyatları...

Gram altın: 469,08 TL

Çeyrek altın: 773,22 TL

Yarım altın: 1.546,44 TL

Cumhuriyet altını: 3.182,00 TL

Gremse altın: 7.732,18 TL

Ata altın: 3.196,91 TL

Beşli altın: 15.606,23 TL

İkibuçuk altın: 7.680,16 TL

Ziynet altın: 3.083,41 TL

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıkladığı yeni politika stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarının yanı sıra bilezik fiyatları da merak konusu. Bugün 22 ayar bilezik fiyatlarına bakıldığında gram fiyatının 431,30 lira olduğu görülüyor. 18 ayar bileziğin gram fiyatı 345,23 lira olurken, 14 ayar bileziğin gram fiyatı ise 269,56 lira oldu.