1 Gram altın ne kadar? 22 ayar bilezik ve altın fiyatları
Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Bu hafta azalışa geçen altın fiyatlarına bakıldığında 1 gram altın fiyatı 464 lira seviyelerinde olurken, çeyrek altın ise 772 lira seviyelerinden işlem görüyor.
Yatırımını altına yapanlar, gram altın fiyatlarını araştırıyor. Bugün serbest piyasaya bakıldığında gram altın fiyatı 464 lira seviyelerinde bulunuyor. 23 Eylül'de çeyrek altın güne 772 lira seviyelerinden başlarken, yarım altın ise 1.544 lira seviyelerinde bulunuyor.
Gram altın: 464,62
Çeyrek altın: 772,01
Yarım altın: 1.544,02
Cumhuriyet altını: 3.176,00
Gremse altın: 7.720,08
Ata altın: 3.191,91
Beşli altın: 15.581,81
İkibuçuk altın: 7.668,14
Ziynet altın: 3.078,59
22 ayar bilezik fiyatı
Vatandaşlar bilezik fiyatlarını, özellikle de 22 ayar bilezik fiyatlarını araştırıyor. Serbest piyasada 22 ayar bileziğin gram fiyatı 430,62 lira olurken, 18 ayar bileziğin gram fiyatı 344,69 lira, 14 ayar bileziğin gram fiyatı ise 269,14 liradan işlem görüyor.
Altın fiyatlarını neler etkiliyor?
Altın fiyatlarında son durumu değerlendiren analistler, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi. COVID-19 aşısına dair haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.